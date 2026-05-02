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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

En nuestra pasada etapa de estudiantes, solemos recordar con agrado la figura de aquel o aquella docente que marcó nuestra vida por su dedicación, enseñanza y ejemplo, lo que hace que su recuerdo sea imborrable, por lo que hoy se evoca a un apóstol de la educación en Santa Tecla.

Con relación a lo anterior, la vida y obra del profesor Héctor Rosa Villalobos (+) quien nació un 3 de mayo de 1934 en Ciudad Puerto la Unión. Nuestra personalidad fungió entre 1970 a 1990 como director del Instituto Nacional José Damián Villacorta.

Rosa Villalobos llegó a esta localidad en 1960 a las antiguas instalaciones del Instituto Nacional, sobre la 5ª Avenida Norte, entre Paseo El Carmen y Calle José Ciriaco López. Como se señaló anteriormente; nació en Ciudad Puerto La Unión, siendo asentado en Chinameca, departamento de San Miguel, era primo hermano de su Eminencia el cardenal Gregorio Rosa Chávez.

Realizó sus estudios de secundaria en Chinameca; en 1948 ingresó a la Escuela Normal de Maestros Alberto Masferrer; en 1953 se graduó de profesor en primaria, desarrollando su magisterio en el departamento de Morazán; por su vocación a la docencia ingresó a la Escuela Normal Superior en el Barrio San Jacinto; licenciándose en Castellano y Literatura, opción Humanidades.

Fue electo primer estudiante de su especialidad; compartió su formación académica con otros docentes de la talla del escritor Carlos Lobato, Mariano García Villas, padre de Marianella García Villas (+), y Ángel Barbuena Pratt.

Inició sus labores en 1960 en el Instituto Nacional José Damián Villacorta, trasladándose durante ese mismo año a las actuales instalaciones, siendo nombrado por don Gilberto Aguilar Avilés, exministro de Educación; como subdirector del Damián Villacorta, años más tarde fue designado director en sustitución de José Adrián Guandique.

El licenciado Rosa Villalobos laboró sus últimos años de docencia en la Escuela Británica Cuscatleca y Colegio Josué, para luego dedicarse a su jubilación, la que vivió con dignidad hasta el último día de su vida.

Fue uno de los pocos de aquellas épocas en poseer un Mercedes Benz clásico en la ciudad, el que aún se conserva por parte de su familia en una conocida colonia al norte del municipio. Siempre será conocido por su figura espigada y voz potente que impuso respeto en el estudiantado de bachillerato, así como su don de gente que lo caracterizó en vida.

El licenciado Héctor Rosa Villalobos, estaría cumpliendo 92 años este próximo 3 de mayo; sirva este homenaje póstumo a su memoria ¡Descanse en paz!

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