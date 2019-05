Hasta el final reconocen las virtudes del Presidente Sánchez Cerén

Con el pasar del tiempo, probablemente la ciudadanía reconocerá el legado el Presidente Salvador Sánchez Cerén, y de los dos Gobiernos del FMLN, luego que durante los últimos cinco años, lo que ha quedado en el imaginario colectivo y fue plasmado en las encuestas es que fue un Gobierno ausente, que no hizo “nada”, que el país sigue peor que en el quinquenio anterior en lo económico, político y social.

Seguramente, el Gobierno del Presidente Sánchez Cerén, que culmina hoy sus cinco años al frente del Ejecutivo, no hizo lo que muchos esperan de un Gobierno “propio del FMLN”, por eso se desencantó, pero decir que no hizo nada no es cierto.

Lo que si es cierto es que este segundo Gobierno del FMLN, ha dejado un gran legado, que fue invisibilizado por todos los medios de comunicaciones tradicionales y digitales.

Que este Gobierno sufrió un ataque feroz en las redes sociales, y no supo responder adecuadamente para que la ciudadanía “bombardeada” tuviera otra versión de la realidad.

Las bajas calificaciones que las distintas encuestas le dieron al Presidente Sánchez Cerén, el nulo reconocimiento de lo actuado por el Gobierno que hoy termina, tiene que ver con una pésima comunicación que durante cinco años manejó el Gobierno.

Incluso, las principales virtudes del Presidente Sánchez Cerén no supieron “venderlas” ante el pueblo; los que si las detectaron las callaron y hasta las atacaron.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), que durante los últimos diez años ha sido crítica al Gobierno, al final del período reconoce varias virtudes del Presidente Sánchez Cerén, desde la cuales debieron explicarse el estilo de gobernar.

Sánchez Cerén, reconocen, gobernó de forma ecuánime y “no mostró una personalidad confrontativa, no buscó trasladar las desavenencias políticas al campo judicial y no instigó públicamente a sus opositores”.

El Gobierno del Profesor Sánchez Cerén, resistió a los embates más canallas que la Sala de lo Constitucional y la derecha Legislativa le montó, para asfixiarlo económicamente, al suspenderle los créditos y la no aprobación a tiempo los presupuestos. A lo mejor gobernar con ecuanimidad fue su principal error, esto por su puesto, la historia lo dirá.