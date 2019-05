Hándal critica declaraciones de Bukele y embajadora de Estados Unidos

Mirna Jiménez

@DiarioColatino

El coordinador adjunto de la bancada legislativa del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega, acusó al presidente electo, Nayib Bukele, de instrumentalizar con intereses políticos electorales el debate sobre las víctimas del conflicto armado, tergiversando el tema de la ley de reconciliación.

“Si esto (ley) no se hace, lo que aquí va ocurrir es que este tema cada vez va seguir agarrando más calor y va llegar un momento en que va ser ingobernable por la falta de justicia, de verdad, de reparación y de no repetición. Eso es lo que está en el centro de esta discusión, no las elecciones del 2021 como le interesan al electo (Nayib Bukele) y que quiere someter todo al 2021”, afirmó en entrevista con radio Mayavision.

Hándal Vega, dijo que Bukele ha usado de manera oportunista un tema que en realidad ni siquiera le interesa al nuevo presidente, para conectarlo con las elecciones legislativas de 2021 y sugerir a la población que no vote por el FMLN en esos comicios, porque según el mandatario electo, hoy el partido de Gobierno quiere aprobar una ley para promover la impunidad.

«Todo lo que él olfatea que le puede servir para ese fin, todo lo pone bajo esa línea, instrumentalizar todo eso», agregó Hándal Vega, respecto a las acusaciones de Bukele.

El diputado del FMLN, instó a las víctimas a revisar detenidamente la propuesta de ley y la historia del país, antes de sumarse a posturas que no permiten concretar un proceso de reparación que está inconcluso.

El efemelenista afirmó que algunos personajes ya conocidos, también han aprovechado la coyuntura para salir del olvido y ponerse en primera fila, para obtener visibilidad a costa de las víctimas del conflicto.

Lo más censurable de todo, dijo Hándal Vega, ha sido el pronunciamiento de la embajadora de Estados Unidos en el país, Jean Manes, quien se ha expresado vía twitter pidiendo que la ley incluya rendición de cuentas, transparencia y justicia; olvidando que su país armó y entrenó a los batallones militares responsables de graves masacres durante la guerra civil salvadoreña, y que las tropas de Estados Unidos están excluidos de la justicia local en cualquier nación que ocupen, por cualquier atrocidad que ahí cometan.

El diputado de izquierda dijo que es un “descaro grande” que la embajadora, a quien calificó como “procónsul” en El Salvador, aseverando que es quien manda en este país, se atreva a hablar de impunidad y derechos humanos.

“¿Y quién armó a este ejército señora (Jean Manes), quién le llegó a dar a este ejército 1 millón de dólares diarios? no en efectivo sino que en bombas de 500 libras, en ametralladoras, en balas, en fusiles, en entrenamiento. ¿Quién creó el batallón Atlacatl y los llevó a entrenar como seis meses? Estados Unidos; ¿de dónde salió la política de tierra arrasada que fue un instrumento de la guerra de baja intensidad?, Estados Unidos, recalcó el efemelenista.

Hándal, también denunció que como parte del anteproyecto de ley de lavado y activos, se está discutiendo en la Asamblea Legislativa la creación de una estructura paralela denominada Unidad de Análisis Financiero (UAF), que tendría autonomía respecto a la Fiscalía General de la República (FGR) y cuya labor sería recolectar información de toda la ciudadanía respecto a identidad, ingresos, récord financiero y otros datos privados.

“Bajo esa cubierta se quiere crear un organismo parecido a aquel de la CICIES o MISIES le decían después; un organismo que controle todo en este país y que sea independiente, por otros medios, de la fiscalía, que incluso sea un suprapoder que determine a quien acusar y a quien no, a quien le arman un caso y a quien no se lo arman”, denunció el diputado.

Explicó que dicho organismo tendría las mismas atribuciones que la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que ya intentaron crear y que fue vetada por el presidente Salvador Sánchez Cerén.

“Para poder funcionar necesitan las bases de datos de todos los que los tengan y aquellas, que considere necesarias para la ejecución de sus obligaciones”, advirtió. Esto significa, dijo Hándal, poner en manos de la citada estructura la base de datos del sistema telefónico, la del sistema de pensiones, la base de datos de los bancos y todas las que pueda tener el país, que incluyan detalles y datos de los salvadoreños de adentro y fuera del territorio nacional.

Afirmó, que a través de esas bases de datos, la UAF tendría todo el poder para saber toda la historia de cada ciudadano, esté o no involucrado en algo.

Hándal, dijo que esta propuesta está siendo impulsada en la Asamblea por los partidos de derecha que hoy “aparentan que están con las víctimas” de la guerra, y bajo esa cortina están metiendo la citada reforma con el respaldo del presidente electo, sin duda, como encargo del Departamento de Estado de los Estados Unidos.