Hacienda presenta presupuesto 2026 por $10,555.6 millones 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Hacienda presentó esta noche el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2026, el cual asciende a $10,555.6 millones.

De acuerdo al titular de Hacienda, Jerson Posada Molina, habrá un incremento de $892.6 millones respecto al aprobado para 2025 -representando un 9.2% de crecimiento interanual- debido a que «se le apuesta la asignación de recursos en los pilares estratégicos del Gobierno», que son educación, salud, seguridad pública y defensa, así como a las iniciativas relacionadas con la Primera Infancia y Crecer Juntos.

De acuerdo a lo que plasmado en el documento, el presupuesto 2026 destina un total de $3,886.9 millones para el sector educación, salud y seguridad pública.

En el ramo de educación se tendrá una asignación de $1,524.7 millones, con un incremento del 6.9 % respecto al presupuesto 2025; mientras que el sector salud será de $1,325 millones, incrementando un 12.3 % comparado al de este año; finalmente, el de seguridad y defensa asciende a $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al votado para 2025.

Dentro del presupuesto de educación se incluye la asignación para la Universidad de El Salvador (UES) por $116.5 millones, por lo que incrementa en $2.3 millones en comparación del año en curso.

Este presupuesto contiene los recursos necesarios para darle cobertura a todas las obligaciones de deuda interna y externa correspondiente al año 2026, los cuales serán asumidos con nuestros propios ingresos, fortaleciendo la confianza con los diferentes organismos multilaterales e inversionistas del país”, comentó el funcionario en la conferencia de prensa.