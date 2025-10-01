Estado tomó otros $47 millones del fondo de pensiones

Compartir

César Villalona

30 de septiembre de 2025

En el mes agosto, el Estado tomó prestados $47 millones del fondo de pensiones que administran las AFP. En lo que va de año ha tomado $444 millones y la deuda de pensiones subió a $10,970 millones.

El mecanismo de endeudamiento con el fondo que administran las AFP se aprobó en 2006, durante el Gobierno de Antonio Saca, para financiar las pensiones del sistema público, quebrado tras la privatización de 1998, y para cubrir otros compromisos de pensiones del Estado.

El mecanismo es inconstitucional, pues se aprobó con el voto de 48 diputados y diputadas de ARENA, el PCN y el PDC, cuando la mayoría calificada era de 56 votos. Algunos diputados de oposición presentaron ese mismo año una demanda de inconstitucionalidad, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la desestimó.

Algunos economistas de ARENA que avalaron esa forma de endeudamiento hoy se “alarman” y culpan a los gobiernos del FMLN, como si no fueran ARENA y otros partidos que hoy son aliados de Bukele los que quebraron al sistema público y ocasionaron la deuda de pensiones, primero mediante la venta de bonos por $1,211 millones, entre 2001-2006, y luego con préstamos de las AFP.

Para junio de 2019, cuando inició el primer Gobierno de Bukele, la deuda de pensiones acumulada en 13 años era de $5,070 millones. Pero Bukele ha logrado la mala hazaña de aumentarla en $5,900 millones en apenas 6 años y tres meses (116%), hasta llevarla a $10,970 millones en agosto.

En lo que respecta a esta deuda, el actual Gobierno ha hecho cuatro cosas peores que las que hizo ARENA:

1. Desde 2023 solo pide prestado y no paga nada por la deuda acumulada. Los gobiernos anteriores pagaban a través de una partida presupuestaria llamada “Costo Previsional”, que ya no está en el presupuesto nacional.

2. Emite, a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISD), Certificados de Obligación Previsional (FOP) que las AFP deben comprar sin límites. Antes la deuda no podía superar el 45% del fondo que administran las AFP y hoy el ISD debe el 70% de los fondos.

3. Cuando en 2022 se aprobó la reforma de pensiones que entró en vigencia en enero de 2023, el entonces ministro de Hacienda, Alejando Zelaya, dijo que “la ley prohíbe expresamente que nosotros tomemos del fondo de pensiones”. Sin embargo, desde 2023 hasta hoy el Estado ha tomado $2,573 millones en calidad de préstamo.

4. Utiliza una parte del fondo administrado por las AFP para cubrir gastos no relacionados con las pensiones. Por eso el endeudamiento tan exagerado desde 2023.

Aunque las palabras del ex ministro Zelaya se las llevó el viento (ni su presidente “las recuerda”), la deuda de pensiones se ha disparado desde que él habló como vocero público y este año cerrará en cerca de $11,200 millones. Eso es delicado, pues el barril que administran las AFP tiene límites.

La situación es tan grave que ya se está fraguando una reforma a la ley de 2023, cuyos propósitos eran “lograr pensiones dignas” y “garantizar la sostenibilidad del sistema previsional”. Puras promesas que el viento también se llevó. Lo que vendrá es otra cirugía financiera para quienes cotizan. Pero ese es otro tema que pronto abordaremos.

