Rusia llama a respetar Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

Compartir

Ciudad de Panamá/Prensa Latina

El director del Departamento de América Latina de la cancillería de Rusia, Aleksánder Schetinin, llamó hoy a respetar el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, ante amenazas de Estados Unidos de retomar su control.

En declaraciones a Prensa Latina, el diplomático recordó que la política exterior de Moscú se basa en el respeto al derecho internacional y los compromisos asumidos por los países en sus nexos bilaterales y en el ámbito multilateral.

Conocemos la importancia de los Tratados Torrijos-Carter (1977) y de que se vele por el actual régimen jurídico internacional de la vía interoceánica, en manos panameñas, lo cual es garantía de su eficiencia y rentabilidad económica, a partir de un importante rol para el comercio marítimo regional y mundial.

En ese sentido, la postura de Rusia es invariable y reconocemos que el Gobierno panameño hace un esfuerzo en sus conversaciones con las autoridades de Estados Unidos sobre estos temas, pero reiteramos que el Canal debe basar sus operaciones en los acuerdos y compromisos de las partes, que constan en los históricos documentos, según explicó.

Sobre otro tema de la conferencia de prensa, en la que también participaron representantes del diario La Estrella de Panamá y la revista de análisis político El Periódico de Panamá, Schetinin abogó por la cooperación en el enfrentamiento al narcotráfico, postura lejos del actual despliegue de fuerzas navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe.

En ese sentido, instó a defender la declaración de la región como zona de paz, suscrita en La Habana en 2014 por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

También recordó el Tratado de Tlatelolco, firmado el 14 de febrero de 1967 en México, acuerdo internacional que estableció a América Latina y el Caribe como la primera zona libre de armas nucleares del mundo y el respaldo de Rusia a que se cumplan sus objetivos. No hacen falta destructores ni submarinos de propulsión nuclear para enfrentar el narcotráfico en la región, dijo en alusión a la creciente presencia militar estadounidense.

Aseveró que cada día surgen más preguntas sobre los motivos reales de un despliegue de tamaña envergadura, un tema sobre el cual, reveló, han conversado con autoridades del norteño país.

Invocamos a un enfoque sabio, sopesado hacia estos temas y que permitan preservar a América Latina y el Caribe como una región estable en las relaciones interestatales. Cualquier amenaza con el uso de la fuerza, agregó, contradice principios de la Carta de las Naciones Unidas y conllevaría a una gran desestabilización de la región ,más allá de los objetivos públicamente declarados.

Como se ha reiterado en otros escenarios, comentó, como en la Organización de Estados Americanos, para combatir el flagelo de la droga, es necesario seguir apelando a la corresponsabilidad compartida entre los países productores, de tránsito y de consumo. Finalmente, Schetinin catalogó a América Latina y Caribe como región amiga, cuyos nexos históricos tienen valor propio, porque no dependen de las relaciones con terceros.

Estamos a favor del desarrollo de los vínculos políticos, económicos, culturales, deportivos, educativos y humanitarios y haremos todo lo que esté en nuestras manos para ampliándolos, según precisó.

El diplomático resaltó además la participación reciente en Nueva York en la semana ministerial como parte de la 80ma sesión de la Asamblea General de la ONU, en la que sostuvieron encuentros con delegaciones de ocho países latinoamericanos de diferente color político, pero todos enfocados en intereses comunes y beneficios mutuos.

“Para nosotros América Latina es un socio que comparte nuestros valores como la igualdad entre los Estados, la soberanía y la no intervención en los asuntos externos e internos. Es por ello que seguiremos ampliando la cooperación y amistad, en una marcha conjunta hacia un mejor porvenir”, enfatizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...