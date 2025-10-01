Milei autoriza por decreto el ingreso de tropas de EEUU para realizar ejercicios militares

BUENOS AIRES/Xinhua

El Gobierno de Argentina, a cargo del presidente Javier Milei, autorizó por decreto el ingreso de tropas de Estados Unidos a territorio nacional para realizar ejercicios militares en octubre y noviembre próximos.

Además, el mandatario dio el permiso a través de la misma norma para que elementos argentinos se trasladen a Chile para participar en ejercicios militares también en octubre.

En el decreto 697/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, Milei dijo que se trató de una “urgencia” porque los ejercicios tienen fechas definidas.

El primer operativo es el Ejercicio “Solidaridad”, que tendrá lugar del 6 al 10 de octubre en Puerto Varas, al sur de Chile.

Hasta allí viajarán tropas y medios argentinos para entrenarse junto a fuerzas chilenas en la coordinación de respuesta ante catástrofes y desastres naturales, en el marco de un acuerdo entre las partes que fue firmado en 1997.

Según el decreto presidencial, el despliegue apunta a “contribuir al fortalecimiento de los vínculos de integración” entre Argentina y Chile “a través de medidas de transparencia y confianza mutua”.

El Ejecutivo autorizó el ingreso de tropas y medios de Estados Unidos, y dijo que la operación ofrece un “recurso invaluable para potenciar” la capacidad nacional en contextos de combate y de asistencia humanitaria.

En ese ejercicio, “los intercambios de adiestramiento y los entrenamientos combinados ofrecen beneficios tangibles en el fortalecimiento de las capacidades nacionales, la consolidación de alianzas internacionales, la optimización de recursos y la mejora en la interoperabilidad y la integración doctrinal”, explicó el Ejecutivo.

La Casa de Gobierno aseguró que “la no participación en el mencionado ejercicio afectaría significativamente el adiestramiento naval en operaciones combinadas con la Armada de los Estados Unidos de América”.

La prensa local, como el diario Página/12, advirtió que “el Presidente se saltó una vez más al Congreso, que debía discutir y aprobar o no el proyecto de ley -como indica la Constitución Nacional- que había sido enviado por el Ejecutivo para ese mismo fin”.

