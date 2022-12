Guterres envía condolencias por la muerte del papa emérito Benedicto XVI

Moscú/Sputnik

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, transmitió este sábado su más sentido pésame a los católicos de todo el mundo por el fallecimiento del papa emérito Benedicto XVI.

«Con gran tristeza me he enterado del fallecimiento de su santidad el papa emérito Benedicto XVI. Ofrezco mi más sentido pésame a los católicos y a otras personas de todo el mundo que se sintieron inspiradas por su vida de oración y su tenaz compromiso con la no violencia y la paz», escribió el secretario general de la ONU en su cuenta de Twitter.

El papa emérito Benedicto XVI, el alemán Joseph Ratzinger, falleció este sábado en el Monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano a los 95 años de edad.

El pasado 28 de diciembre, se informó que el estado de Benedicto XVI había empeorado, por lo que estaba bajo control médico.

El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, explicó entonces que la salud del papa emérito se deterioró debido a su edad avanzada.

A su vez, el diario La Stampa, citando a fuentes del Vaticano, informó de «un deterioro progresivo de la salud, que, además del sistema respiratorio, también afectó a otros órganos internos, incluido el corazón».

Benedicto XVI ocupó la Sede Apostólica desde abril de 2005 hasta febrero de 2013.

El 11 de febrero de 2013, durante el consistorio de canonización de los mártires de Otranto, él anunció su renuncia al cargo, que se hizo efectiva el día 28 de ese mes, alegando su edad avanzada.