Gremiales de maestros rechazan nueva Ley de Pensiones

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las gremiales de docentes rechazaron la recién aprobada Ley Integral del Sistema de Pensiones, porque no responde a las expectativas del magisterio nacional activo, ya que solo pueden aspirar a una pensión de $400, monto que no resolvería el costo de la canasta básica y demás servicios.

Israel Montano, secretario general de ANDES 21 de Junio, expresó que la nueva Ley solo mejora las condiciones de los empleados con el salario mínimo y los ya pensionados, asimismo, se castiga a la clase trabajadora para que no haga uso del derecho de retirar el 25% de anticipo de los ahorros, condenándolos a seguir endeudándose con la banca privada con altos intereses por el incremento en el costo de la canasta básica y otras necesidades.

“Rechazamos la acción de no haber cambiado la fórmula del cálculo de la pensión, que en la actual reforma la fórmula consiste en dividir la cantidad cotizada en las AFP entre 240 mensualidades, más 20 pensiones de Navidad. Lamentamos que no se haya escuchado el clamor de la clase trabajadora en eliminar por completo las AFP, pues siguen vigentes según el artículo 8 y siguientes, de la recién aprobada Ley”, enfatizó.

Lamentó que no se haya tomado en cuenta la propuesta de conformación del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), y no tomar en cuenta a los gremios y sindicatos, sino solo a las federaciones y confederaciones sindicales, siendo lo más grave que no habrá elección si no designación.

Hizo un llamado al magisterio nacional a estar atentos porque la modificación del inciso primero del artículo 12 de la Ley de presupuesto del año 2023, es una acción de la Asamblea Legislativa que suspende el incremento y nivelación salarial. “Rechazamos la propuesta de eliminación del inciso segundo del artículo 12, de la Ley del Presupuesto General del Estado, que se refiere al no pago del monto aplicable para los escalafones del ramo de Educación, Salud y Cultura. No es posible que la clase política cometa esa injusticia a pesar de los salarios bajos que recibe y se castigue doblemente eliminando el pago del escalafón”, aseguró Montano.

El dirigente gremial exigió el cumplimiento del artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente (LCD) y que se aplique el respectivo incremento salarial, acordado en la Mesa de Negociación Salarial entre los gremios, sindicatos y titulares de Educación.