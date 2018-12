González cuestiona ataque sistemático de la derecha contra el FMLN

Mirna Jiménez

Diario Colatino

El secretario general del FMLN Medardo González lamentó que segmentos de población hayan comprado un discurso promovido por grupos de derecha, donde afirman que la dirigencia del partido de izquierda se ha vuelto millonaria, que se han aliado con ARENA y que se han olvidado de sus principios.

“(El discurso) tiene la pretensión precisamente de golpear a la izquierda revolucionaria, no atacan a la oposición GANA, no atacan a la oposición Democracia Cristiana, atacan a la dirección del FMLN y ¿de dónde venimos nosotros? ya todos sabemos”, dijo el dirigente.

González manifestó que el ataque a la dirección histórica del FMLN se enmarca en la ofensiva contra gobiernos y líderes de izquierda en Latinoamérica que fue impulsada desde las administraciones de Barack Obama, en Estados Unidos, y que ha provocado el ataque a figuras como Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, en Brasil; Rafael Correa, en Ecuador; Daniel Ortega, en Nicaragua; Cristina Fernández, Argentina; Nicolás Maduro, en Venezuela, entre otros.

El secretario general manifestó que dentro del partido no se va proteger a nadie si está involucrado en la obtención de dinero mal habido, pero que hasta la fecha las instancias encargadas no han procedido contra ningún dirigente del FMLN, por lo que los señalamientos no dejan de ser una campaña de desprestigio.

“Si encuentran algo oscuro en las cuentas y en la forma de vivir de Medardo González, entonces pues que lo pongan claro; de Lorena Peña, de Norma Guevara, de Ramiro Vásquez, de todos nosotros, pero no es así la cosa”, manifestó en entrevista con radio Maya Visión.

González también afirmó que el partido se someterá en los próximos meses a nuevas elecciones internas donde algunos de los actuales dirigentes, ya no van a la reelección, por el tema de los estatutos, pero descartó que sea por divergencias, al tiempo que manifestó que en su partido sí hay democracia.

“Aquí sí hay democracia. En ese tipo de partidos unipersonales en el que hay un fulano y todo lo demás es horizontal, ahí no hay democracia, eso es falso”, añadió en referencia a Nuevas Ideas de Nayib Bukele, candidato presidencial de GANA.

González afirmó que Bukele se ha dedicado a cuestionar la trayectoria de la dirección del partido y hasta fue el 19 de julio de este año a la Organización de Estados Americanos (OEA), donde lo recibió el actual secretario general, Luis Almagro, recién expulsado del Frente Amplio (izquierda), actualmente gobernante en Uruguay.

Almagro le ofreció apoyo político a Bukele, dijo González, y este a cambio atacó durante una entrevista en la cadena CNN a la dirigencia del FMLN y al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en la misma sintonía de los ataques contra la izquierda del continente.

El máximo dirigente efemelenista también dijo que el partido de izquierda está construyendo democracia y progreso para el país, lo cual se ha acentuado en los últimos dos gobiernos del FMLN.

“Ya no existe aquel sistema judicial que dependía de los grandes poderosos, de tal manera que estamos construyendo democracia, hay mayores niveles de armonía social ahora en nuestro país, producto precisamente de la gestión del FMLN, hemos avanzado, hemos progresado”, afirmó González.

Recordó, el coordinador del FMLN, que la derecha en el país nunca estuvo interesada en entregar títulos de propiedad a familias que tenían parcelas del Estado, tampoco tenía interés en implementar una verdadera reforma de salud pública que llevara atención a todo el territorio.

“Yo no tengo ninguna duda de que toda esta transformación que se ha venido desarrollando es producto de esta lucha, de la lucha fundamentalmente de nuestro partido, lo cierto es que el FMLN ha venido expresando los intereses de la clase trabajadora de este país”, añadió.

González dijo que lamentablemente la lucha histórica de las generaciones de 1960, 1970 y 1980 de la izquierda en el país y que constituyeron el FMLN, no se ha logrado contar y divulgar a las nuevas generaciones que nacieron posterior a la guerra civil y que ello ha permitido la divulgación de muchas mentiras por parte de políticos de derecha que han logrado influir en la mente de segmentos de jóvenes.

“Hay que buscar la manera de explicar esos contenidos, para evitar precisamente algo que está por ahí en el ambiente, para evitar que políticos demagogos que se pueden vestir de ovejas pero son lobos que dicen que son de izquierda y en realidad no lo son, nunca lo fueron ni tienen la intención de serlo, simplemente lo que tienen es un gran ego, una gran vanidad y no tienen ningún sentido de la responsabilidad de lo que significa dirigir un Estado”, dijo González, en aparente referencia al candidato presidencial de GANA, Nayib Bukele.