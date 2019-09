Gobierno violenta marcos legales en los despidos masivos: FMLN

Oscar López

@Oscar_DCL

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) anunció ejecutará medidas para ayudar a las personas que fueron despedidas del Gobierno central, por considerar que los despidos son injustificados y por ende violentan los derechos laborales de los afectados.

“Esto lo vamos a hacer en el campo nacional y en el campo internacional, no podemos permitir que en nuestra democracia se violente sistemáticamente la ley. No es posible que en los primeros meses de una nueva gestión seamos testigos de la violación reiterada de nuestros marcos legales y jurídicos”, dijo Oscar Ortiz, secretario general del FMLN.

El partido de izquierda externó su disposición de ayudar a las personas que fueron despedidas de diferentes instituciones del Estado.

“Hemos visto medidas por parte del Gobierno que violentan sistemáticamente nuestro sistema de derechos laborales de las personas y familias, son más de 3,000 familias las afectadas”, dijo Ortiz, al hablar de igual número de empleados despedidos en los primeros cien días de Gobierno.

De igual forma, el dirigente político aseveró que los despidos no son de personas que ocupaban cargos de confianza, por lo que cuestionó los despidos de personas que por muchos años desempeñaron sus labores en instituciones del Estado, o de los de jóvenes que no tienen vínculos partidarios.

“Los cargos de confianza en un Gobierno son cargos excepcionales, que cada vez que se inicia o termina un período esos cargos cesan; estamos hablando de que no representan más allá del 0.02 % o 0.03 %, no puede ser que lo que hemos visto en los últimos meses se quiera explicar sobre la base de cargos de confianza, no puede ser porque estamos hablando de algo mucho más grave”, declaró Ortiz.

Para el FMLN la forma de hacer los despidos fue mediante “recursos que riñen con el marco legal”, por lo que el partido de izquierda decidió ejecutar medidas para acompañar a los afectados, además aseguró que el Gobierno pretende continuar con los despidos.

“Hay una decisión del Gobierno de seguir con la campaña de intimidación, presión y chantaje por encima de la ley para tratar de dejar sin la oportunidad de ingreso a mucha gente que labora dignamente en el aparato estatal”, concluyó Ortiz.

El partido de izquierda considera que el gran número de despedidos puede tener a la base acuerdos entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y organismo internacionales, con la finalidad de impulsar procesos de privatización.

“Esta situación nos preocupa, porque también nos estaría anunciando la intención premeditada de reabrir en el país lo capítulos del neoliberalismo, en la ruta del achicamiento del Estado para justificar en el futuro posibles privatizaciones, eso nos preocupa y alertamos a todos los sectores del país, a toda la población”, dijo Jasael Torres, secretario nacional de Juventud del FMLN.

Al respecto, el diputado del FMLN Daniel Reyes desestimó las afirmaciones que sostienen que los despidos son por austeridad gubernamental, ya que al mismo tiempo en que se despide a miles de personas, se contrata a personas en otras instituciones del Estado.

El legislador agregó que desde la Asamblea Legislativa se promoverán acciones para defender los derechos de los trabajadores, entre ellas se podría interpelar al ministro de Trabajo Rolando Castro, para que explique el por qué no se ha pronunciado sobre los despidos y al contrario parece defender al Gobierno que esta violentando los derechos laborales.

El diputado también dijo que darán aviso a la Corte de Cuentas de la República, así ejecute una investigación para determinar de dónde provienen los recursos con los que se financian las indemnizaciones de los despedidos.

“De dónde sale ese dinero porque tenemos una Ley del Presupuesto la cual no contempla esas indemnizaciones.

También daremos aviso a la Fiscalía General de la República, para que puede investigar y deducir responsabilidades individuales de todo aquel funcionario que va más allá de lo que la ley le permite y que comete abusos que pueden llevar a una serie de delitos”, enfatizó Reyes.

Actos 15 de Septiembre

En cuanto a los actos conmemorativos del 198 aniversario de Independencia, el secretario general del FMLN indicó que cada Gobierno tiene derecho a organizar los actos como mejor le parezca, sin embargo, aseguró que “hay aspectos que tenemos que cuidar en el marco de la buena convivencia y los valores que estamos tratando de construir como país y como sociedad”.

Para Ortiz, la falta de participación del presidente Bukele en la colocación de ofrendas florales, al pie del monumento colocado en el parque Libertad de San Salvador, “es una cosa que me impresionó, no vimos al Ejecutivo que es el que tiene un rango importante en esa celebración, creo que eso deja un mensaje en relación a la armonía, buen entendimiento, a la coordinación interinstitucional deja mucho que desear”.

Al referirse a la destacada participación de la Fuerza Armada en los actos conmemorativos, el máximo dirigente del FMLN lo consideró como “una cosa extraña, contradictoria, siempre el 15 de septiembre es un día dedicado a expresiones de familia, de jóvenes que quiere celebrar la independencia para seguir construyendo patria, pero vimos algo que es contradictorio con aquello que queremos construir en materia de ciudadanía”, concluyó Ortiz.