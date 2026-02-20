Gobierno pide $150 en préstamo para controlar inundaciones en el AMSS

Compartir

Redacción Nacionales

La Asamblea Legislativa recibió un proyecto de ley enviado por Hacienda para la aprobación de un préstamo por $150 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el proyecto de apoyo al control de inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador.

En el proyecto de decreto, el Gobierno señala que El Salvador “tiene entre sus propósitos continuar realizando acciones orientadas a mitigar el impacto sobre la población y la infraestructura, ante la ocurrencia de desastres naturales y reducir la vulnerabilidad en diferentes zonas del país, especialmente en el Área Metropolitana de San Salvador, por eventos como inundaciones”.

En sí, el Gobierno pretende mejorar el acceso a los servicios de drenaje urbano y aumentar la efectividad de los sistemas de alerta temprana. El plazo del préstamo es por 23 años contados a partir de la suscripción del contrato de préstamo. La primera cuota de amortización se pagará en noventa meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del préstamo. Las cuotas se pagarán semestralmente, de forma consecutiva y en lo posible iguales, hasta la total cancelación del préstamo.

Se pagará una Tasa de Referencia más el margen aplicable para préstamos de Capital Ordinario, con opción de conversión a una tasa de interés fija o cualquier otra opción disponible de conversión de tasa de interés.

