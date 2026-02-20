Trump dice que firmará orden para imponer arancel global de 10 por ciento

Compartir

WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que firmará una orden para imponer un arancel global de 10 por ciento para reemplazar algunos de los aranceles de emergencia declarados ilegales por la Corte Suprema de Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó hoy viernes que los aranceles generalizados aplicados por el presidente estadounidense, Donald Trump, en virtud de una ley destinada para ser utilizada en situaciones de emergencia nacional, son ilegales.

En un fallo de 6 contra 3, la Corte Suprema indicó que los aranceles establecidos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), son inconstitucionales, con lo que anuló oficialmente los aranceles que Trump ha impuesto contra varios países desde abril. Los jueces determinaron que el presidente no tiene la autoridad, en virtud de la IEEPA, para imponer aranceles a la importación de bienes procedentes de casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. La votación confirmó que es facultad del Congreso imponer impuestos, no del presidente. Se espera que el fallo afecte al comercio mundial, las compañías, la inflación y la cartera de todos los ciudadanos estadounidenses, informaron hoy medios locales.

