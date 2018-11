GANA demanda a ARENA por “campaña sucia” en medios de comunicación

@DiarioCoLatino

Por “denigrar” la imagen del candidato presidencial de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Nayib Bukele, fue denunciado el presidente del ARENA Mauricio Interiano, quien aparece en diversos spots de televisión.

El presidente de GANA Andrés Rovira, junto al secretario general de Nuevas Ideas Federico Anliker, presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una serie de demandas para “ponerle un alto a la campaña millonaria que ha lanzado ARENA en contra de Nayib Bukele”.

Los demandantes expusieron que según el art. 173 del Código Electoral: “Queda prohibido a través de la propaganda electoral lesionar la moral, el honor o la vida privada de candidatos y candidatas o líderes y lideresas”.

Además, adelantaron que presentarán la misma denuncia ante la Fiscalía General de la República.

En otro tema, los representantes de GANA expresaron su descontento con el acta de escrutinio final, porque consideran que permite mezclar los votos con las marcas “lo que generaría confusión en población”.

Ante la controversia generada por el acta de cierre y escrutinio, el TSE ha aclarado que el diseño de dicha acta no tiene la idea de ayudar a ninguno de los contendientes, ya que de lo contrario estarían incumpliendo sus funciones al no ser equitativos en las reglas.

Bukele defiende “propuestas”

El presidenciable de GANA participó en la segunda edición de los “Diálogos con los candidatos a la Presidencia de la República para el período 2019-2024” para exponer sus propuestas de campaña a expertos en las áreas económica, social, institucional y de seguridad pública.

Bukele reconoció que los programas de uniformes escolares y vaso de leche, implementados por el Gobierno, liderado por la izquierda, son buenos, sin embargo, señaló que estos deben ser mejorados.

“No se puede tener desarrollo económico si no se tiene educación, no se puede tener educación si no se tiene salud o empleos, si no tenemos jóvenes alimentados y capacitados.

Solo si unimos transversalmente todas las carteras del Estado en función del bienestar social es la única forma de sacar al país adelante”, expresó Bukele en los diálogos desarrollados por el Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, con el objetivo que “los ciudadanos conozcan más de cerca las propuestas y tengan ideas más sólidas a la hora de dar su voto”.