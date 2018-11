Estudiantes con mejores resultados en la PAES 2018 reciben becas

@DiarioCoLatino

Obtener la nota de 10 en la PAES 2018 llevó a cinco estudiantes a recibir una beca FANTEL, valorada en $100,000, para que continúen sus estudios superiores en el extranjero. Con este reconocimiento el MINED contribuye al esfuerzo académico de los jóvenes que lograron la mejor nota.

Los cinco estudiantes son Rafael Adolfo Ruiz García y Gabriela Sofía Rodríguez Navas, ambos del Colegio Champagnat del departamento de La Libertad; Daniel Edgardo Arévalo Estrada del Colegio Centroamérica; Gabriela Patricia Cuéllar Portillo de la Escuela Cristiana Oasis de El Salvador de San Salvador y Nicole Alexia Jiménez Majano del Colegio Guadalupano, departamento de San Salvador.

Carlos Canjura, ministro de Educación, manifestó que “afortunadamente esta vez hubo cinco estudiantes con nota perfecta, que recibirán becas de 100 mil dólares para financiar toda la carrera de ellos en el extranjero, nos hemos comprometido a responderle al reto financiero”.

Esto es un esfuerzo por preparar mejor a los maestros y se puede creer que ya comienza a moverse en términos de mejora de la calidad en una prueba que es más exigente, añadió el funcionario.

Otros 15 estudiantes ganadores obtuvieron una beca FANTEL valorada en $15,000.

Además, se entregan becas a los 42 estudiantes del sector público que obtuvieron las tres mejores calificaciones por departamento, valoradas en $5,000, para que estudien en cualquier Institución de Educación Superior (IES) del país. Para los ganadores del sector oficial la beca es entregada de forma gradual y conforme a entrega de calificaciones y asistencia.

El Programa de Becas FANTEL para Educación Superior surge como una iniciativa gubernamental, comprendida en la Ley del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL. Dicho fondo tiene por objeto financiar la ejecución de programas y proyectos de inversión en materia de desarrollo económico y social en diversas áreas, incluyendo educación.

Jonathan Hernández, en representación de los ganadores del sector público, señaló que “recibir este reconocimiento nos llena de alegría y satisfacción, pues somos el resultado de la excelente labor organizada en nuestras instituciones que junto a un incomparable grupo de docentes han sabido orientarnos hacia al éxito(…) estas becas otorgadas a jóvenes de escasos recursos y con excelente récord académico nos compromete a ser ejemplo para las futuras generaciones y a aprovechar al máximo esta oportunidad que hoy se nos brinda”. Las 10 instituciones educativas del sector público con mejores promedios son: Complejo Educativo de Polorós, en La Unión (8.08); Complejo Educativo General Manuel José Arce, de Morazán (8.05); en Cuscatlán, el C.E. San Bartolomé Perulapía (7.47); el I.N. de San Isidro en Morazán (7.47); de La Unión el I.N. Licda. Cándida Asunción Reyes (8.08); el I.N. de Nueva Guadalupe (7.67) y el I.N. de Ciudad Barrios (7.18), ambos de San Miguel.

En La Unión el Complejo Educativo José Pantoja Hijo (6.46); en San Salvador el I.N. General Manuel José Arce (7.33) y en La Unión el I.N. “Profesor Francisco Ventura Zelaya” (7.09).

En cuanto a las 10 instituciones educativas del sector privado con mejores promedios son: Escuela Cristiana Oasis, de San Salvador (8.66); Colegio Salvadoreño Inglés (8.56) el Colegio Champagnat (8.84); Colegio Español Padre Arrupe (8.79); Colegio Guadalupano (8.56); Colegio Externado de San José (8.47).

También, el Colegio Don Bosco (8.05); el Instituto Católico Técnico Vocacional Jesús Obrero (7.65); C.E. Católico Alberto Masferrer (8.00) y el Instituto Técnico Ricaldone (7.62).

Los resultados globales de la PAES 2018 presentan la más alta nota registrada en los últimos ocho años, pasando de 5.36 en 2017 a 5.66 este año; es decir, un aumento de tres décimas.

Este año 2018 se sometieron a la prueba 78,174 estudiantes, de estos, 55,747 corresponden al sector público y 22,427 al sector privado.