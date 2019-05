Fuerte sismo daña centro escolar Las Playitas, en La Unión

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Un fuerte sismo de magnitud 5.9 causó alarma entre los salvadoreños a escala nacional, mientras en varios edificios de la capital se aplicó el plan de protección y evacuaron a las personas como medida preventiva. La Gobernación departamental de La Unión, reportó daños en pilares del centro escolar Las Playitas, aunque no se tuvo víctimas que lamentar.

Douglas Hernández, coordinador de monitoreo geológico del ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), explicó que a las 10:22 a.m. del jueves se reportó un sismo de magnitud 5.9 frente a las costas de La Unión, aproximadamente a 50 kilómetros al sur de Playa Las Tunas, con una profundidad de 36 kilómetros.

La intensidad en escala modificada fue evaluada en IV, lo cual indica que el nivel de percepción por la población fue ligero.

Hernández, informó que a 10:26, 10:28 y 10:51 a.m. ocurrieron otras replicas en la zona, lo cual es parte del reacomodo normal después de un sismo de estas características. En total, al cierre de esta nota se contaban siete réplicas.

“Esto es parte del comportamiento normal de la sismicidad. Este evento no representa ninguna amenaza de tsunami para el país, pedimos a la población mantener la calma y acatar las disposiciones del Sistema Nacional de Protección Civil”, expresó el experto del MARN, luego de informar sobre las características de los sismos.

Entre tanto, la Dirección General de Protección Civil, señaló que el sismo de magnitud 5.9 en las costas de La Unión fue sensible en los catorce departamentos del país.

De acuerdo al monitoreo inicial no hay reporte de daños, a excepción de pequeños derrumbes en la calle de El Delirio hacia El Cuco, departamento de San Miguel, dijeron las autoridades.

Protección Civil, indicó que tanto empleados públicos como privados fueron evacuados de los edificios en San Salvador, donde se reportaron pequeños daños en su infraestructura.

La Comisión Técnica Sectorial de Salud, afirmó que no hubo daños en las edificaciones del Sistema Nacional de Salud y no hay registro de atención a personas afectadas por el temblor. Asimismo, personal técnico de la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo (DACGER), del ministerio de Obras Públicas, verificó la carretera a Los Chorros, pero no se reportó ninguna novedad.

Las autoridades del ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), pidieron a los directores departamentales de la zona oriental monitorear si existen más daños en la infraestructura escolar. Al cierre de la presente edición no se tenía información de más daños.