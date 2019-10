FST prepara dupla salvadoreña-estadounidense en Copa Davis

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Luego del retiro de Rafael Arévalo del equipo de la Copa Davis, la Federación Salvadoreña de Tenis (FST) tiene conversaciones avanzadas con un tenista salvadoreño-estadounidense para que haga dupla con Marcelo Arévalo en el certamen.

Rafael Arévalo, presidente de la FST y recién retirado, reveló que se trata de Junior Ore, hijo de padres salvadoreños nacido en Estados Unidos.

“Tenemos pláticas serias con Junior Ore, quien ha estado en la casilla 700 del mundo y tiene buen ranking en dobles, porque le vemos potencial para que ocupe la raqueta dos (en Copa Davis)”, detalló Arévalo.

En la misma línea, el titular de la FST afirmó que Junior Ore, en caso de que acepte jugar para El Salvador, será raqueta dos en el equipo de la Copa Davis, debido a sus atestados.

“Si llegamos a concretar las pláticas, él ocuparía la posición dos por su ranking en ATP y, así, desaparecería la posibilidad de hacer una eliminatoria para completar el equipo de la Copa Davis”, manifestó Rafael Arévalo. De momento, Arévalo explicó que el proceso va por buen camino, ya que Junior Ore sacará su pasaporte salvadoreño en los próximos meses.

“El abuelo de Junior Ore nos comentó que vendrá al país para sacar su pasaporte. Además, el capitán de la Copa Davis (Yari Bernardo) ya habló con su familia y ellos están dispuestos (en que Junior juegue para El Salvador)”, pormenorizó el presidente de la Federación Salvadoreña de Tenis.

Eso sí, Rafael Arévalo dijo que conversará con el argentino Javier Frana, reconocido comentarista de tenis en ESPN, para que convenza a Ore de defender los colores azul y blanco.

“Las últimas platicas las tendré con Frana, quien es un reconocido comentarista de tenis en Estados Unidos y padrino de Ore, pero también ultimaremos detalles económicos o alguna facilidad que la familia solicite”, manifestó el tenista retirado.

En caso de que no se concrete con Junior Ore, Rafael Arévalo dijo que no descartan la posibilidad de nacionalizar un tenista, aunque el proceso no es sencillo.

“No, no lo descartamos, pero no es un proceso tan rápido, porque en el reglamento de la Federación Internacional no basta con nacionalizar a un jugador para que participe. Además, la Federación Internacional solicita que el tenista resida en el país por dos años. Por esa razón, el proceso de nacionalización se ha retrasado y nos ha obligado a buscar tenistas en el exterior, hijos de padre o madre salvadoreños que hayan emigrado a Europa o Estados Unidos”, explicó el titular de la FST.