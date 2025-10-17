Francés Magnier firma una gesta histórica en el Tour de Guangxi

Guangxi, China/Prensa Latina

El francés Paul Magnier volvió a desafiar las leyes del cansancio y la estadística al adjudicarse este jueves su tercera victoria consecutiva en el Tour de Guangxi, una hazaña inédita en toda la temporada ciclística.

El joven velocista del Soudal Quick-Step se impuso en un tercer sprint masivo lleno de dramatismo, con un final que encendió al público chino y confirmó su condición de fenómeno del ciclismo moderno. Superó en la línea de meta al belga Jordi Meeus y al alemán Max Kanter, sus dos grandes perseguidores en la clasificación general.

La jornada, marcada por un terreno montañoso exigente, fue escenario de una fuga combativa protagonizada por Liam Slock (Lotto), Simon Guglielmi (Arkéa), Ryan Gibbons (Lidl) y el local Zhen Li, de la selección china.

Guglielmi, sin contrato confirmado para 2026 tras la desaparición del Arkéa, volvió a mostrar coraje y conquistó el primer maillot de la montaña, mientras Gibbons resistió hasta los últimos 20 kilómetros antes de ser alcanzado por el pelotón.

Pese a varios intentos de ataque —incluido un zarpazo del ecuatoriano Jhonatan Narváez—, nada logró alterar el guion previsto: un nuevo duelo entre sprinters y una nueva consagración de Magnier, que suma ya 17 triunfos en la temporada, tres menos que el fenómeno esloveno Pogacar y uno más que el mexicano Del Toro.

«Fue una salida temprana y un día largo, pero el equipo estuvo increíble. Esta atmósfera del Wolfpack es algo especial; marca la diferencia», declaró un emocionado Magnier, aún con la camiseta roja de líder en los hombros.

La carrera continuará este viernes 17 de octubre con la cuarta etapa entre Bama (5:13) y Jinchengjiang (176,8 km), donde el francés buscará seguir ampliando su leyenda bajo el cielo de China.

