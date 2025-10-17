Cachorros se acercan al trono de la serie beisbolera cubana

Holguín/Prensa Latina

Los Cachorros de Holguín volvieron a imponer su garra en el estadio Calixto García al derrotar 3-2 a los Toros de Camagüey, resultado que los acerca a la cima de la sexagésima cuarta Serie Nacional de Béisbol.

El conjunto dirigido por Lugdis Pineda firmó su quinta victoria consecutiva —tercera frente a los agramontinos— y quedó a solo juego y medio de los líderes Cocodrilos de Matanzas, que dividieron honores en su doble jornada.

Michel Gorguet, protagonista también del triunfo anterior, volvió a ser decisivo con un cuadrangular que selló la ventaja definitiva para los holguineros.

El abridor Carlos Alberto Santiesteban (4-1) ofreció una joya monticular de siete entradas y una sola limpia, mientras José Miguel Rodríguez se encargó de los últimos seis outs para preservar el resultado, pese a permitir otra anotación.

Por los derrotados, Riquelme Odelín lanzó toda la ruta, pero careció del respaldo ofensivo necesario para evitar el revés.

En otros resultados de la fecha, los Cocodrilos de Matanzas y los Gallos de Sancti Spíritus dividieron. Los matanceros se impusieron 5-1 en el primer desafío gracias al dominio de Pedro Mesa, invicto en cinco decisiones, y a los batazos de Luis Ángel Sánchez, autor de un jonrón y tres impulsadas.

Más tarde, los espirituanos respondieron con blanqueada de 2-0, apoyados en la dupla monticular de José Carlos Santos y Fernando Betanzo.

Industriales y Artemisa también repartieron triunfos en su doble cartelera en el estadio 26 de Julio: los Leones se llevaron el primer choque 7-1 con joya de Raymond Figueredo y vuelacerca de Dairon Miranda, pero los Cazadores devolvieron el golpe con idéntico marcador en el cierre, impulsados por el jonrón de Dayán García.

Mayabeque castigó 14-2 a Cienfuegos para consolidarse en puestos de clasificación, mientras Granma repitió triunfo 11-3 sobre Guantánamo y Pinar del Río venció 8-2 a Isla de la Juventud.

Por su parte, la lluvia volvió a impedir la acción entre Villa Clara y Ciego de Ávila, y obligó a sellar el duelo entre Santiago de Cuba y Las Tunas cuando los indómitos ganaban 3-2 en el segundo episodio

