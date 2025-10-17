Putin y Trump entablan octava conversación telefónica, dice Kremlin

Compartir

MOSCÚ/Xinhua

El presidente de Rusia Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entablaron este jueves su octava conversación telefónica, dijo el asesor del Kremlin, Yury Ushavok.

Ushakov describió la conversación iniciada por Rusia, que duró cerca de dos horas y media, como “extremadamente franca”.

La crisis de Ucrania fue el foco principal de la conversación, dijo, y señaló que Putin ofreció una evaluación detallada de la situación actual e hizo énfasis en el compromiso de Rusia de resolver el asunto de Ucrania a través de medios políticos y diplomáticos.

De acuerdo con Ushakov, uno de los puntos claves de Trump durante la conversación fue que poner fin al conflicto en Ucrania generaría enormes perspectivas de cooperación económica entre Rusia y Estados Unidos.

Ushakov dijo que Trump propuso Budapest, Hungría, como sitio para una futura cumbre Rusia-Estados Unidos.

“Se acordó que los representantes de ambos países inicien de inmediato el trabajo de preparación de la cumbre”, dijo Ushakov.

También dijo que el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, conversará por teléfono en los próximos días con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

