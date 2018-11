Fotoperiodista de Diario Co Latino pide a FGR individualizar su denuncia

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de enviar a la unidad especializada antipandillas la denuncia de Ricardo Segura, fotoperiodista de Diario Co Latino, la Mesa de Protección a Trabajadores de Medios Relacionados a la Información consideró que esto vulnera la seguridad personal del comunicador.

Segura pidió a la FGR que se identifique al agresor y aplique justicia a la persona que disparó en los disturbios del pasado 8 de noviembre, entre vendedores y el CAMST, por lo cual, su denuncia debe ser individualizada y no como parte de las investigaciones generales.

“Estoy pidiendo que el tema de las agresiones sufridas en los disturbios de Santa Tecla no sea politizado. Si mi denuncia interpuesta la Fiscalía la deja en la unidad de antipandillas, me estaría afectando, tanto a mí como a mi familia, quisiera que se investigue individualmente”, enfatizó el fotoperiodista de Diario Co Latino.

Entre tanto, Angélica Cárcamo, representante de la relatoría de la libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), señaló que el caso de Segura debe investigarse de forma individual porque reviste un carácter especial, pues se cometió una agresión al libre ejercicio del periodismo y se atentó contra la libertad de expresión.

“Al poner el caso en manos de la unidad antipandillas podría vulnerar la integridad del fotoperiodista, pues él en ningún momento ha puesto la denuncia contra alguna de estas organizaciones de pandillas o maras. Pedimos a la Fiscalía llevar el caso por separado e investigar al autor del disparo y llevarlo ante los tribunales para que se haga justicia”, exhortó Cárcamo.

Según Loyda Robles, representante de FESPAD, la FGR tiene la responsabilidad de investigar en forma individualizada, porque al hacerlo como parte general se está mandando el mensaje que quienes agredieron al fotoperiodista son miembros de pandillas y no los empleados del CAMST.

La mesa de periodistas mostró su preocupación ante la vulneración de los derechos laborales del gremio periodístico, por lo cual, hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa a discutir con prontitud la propuesta de ley especial para la protección integral de personas periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información, que fue presentada a finales de octubre.