“El fortalecimiento del diálogo para solucionar problemas que beneficien a las mayorías”: Hato Hasbún

Yaneth Estrada

@caricheop

Al hablar de Franzi Hato Hasbún Barake, secretario de Gobernabilidad, y su larga carrera política se debe mencionar una frase en la que él insistió hasta sus últimos días: “el fortalecimiento del diálogo para solucionar problemas que beneficien a las mayorías”.

En su arduo trabajo en sus ocho año en el ejecutivo también destacó el fortalecimiento del diálogo, la concertación con las diferentes fuerzas políticas, empresa privada, apostando al desarrollo del territorio, participación ciudadana, fortalecimiento de la transparencia, lucha contra la corrupción y una clara opción preferencial por los pobres.

Fundador del FMLN, Hato integró antes las filas de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), una de las cinco organizaciones de la entonces guerrilla. Toda su labor como revolucionario fue desarrollada en los llamados “frentes diplomáticos” que lo hicieron viajar por diversos países de Latinoamérica y Europa, aunque su mayor vínculo fue con Cuba.

Nacido en 1946, fue un optometrista de profesión. Estudió en la UCA atraído por las corrientes revolucionarias que impulsaban los jesuitas, que planteaban la conciencia de los hombres para la toma de decisiones, tras “descubrir su misión y llevarla adelante” sobre la base del evangelio.

De carácter jovial, de sonrisa ligera, capaz de entablar temas profundos sin problema con izquierda o derecha, seguidor del Barcelona y una verdadero amante de su país, son las constantes características que definen a este funcionario, quien este día será sepultado. Cuando jugaba el Barcelona, Hasbún evadía cualquier reunión de trabajo.

Y es así como lo recordaron ayer durante su vela muchos de sus familiares, amigos, compañeros y funcionarios más cercanos, quienes de forma muy solemne dieron el último adiós a este sobresaliente optometrista, político, sociólogo, investigador, filósofo, periodista y deportista.

Tanto fuera como dentro de la sala de velación dónde se encontraban los restos de Hasbún Barake, familiares, amigos y colegas expresaban su tristeza por la irreparable pérdida del funcionario que tanto en la gestión del ex presidente Mauricio Funes como el actual gobierno de Salvador Sánchez Cerén, fungió como mediador entre diferentes sectores de la sociedad, partidos políticos y gobierno central.

Embajadores, diputados y miembros de diferentes partidos políticos, funcionarios de gobierno, ex compañeros de colegio y hasta ex maestros de Hato, como era más conocido entre sus allegados, estuvieron presentes la noche de este jueves acompañando sus restos mortales.

Dentro de la sala de velación, decenas de arreglos florales con tarjetas de pésame habían sido colocados al lado del ataúd de Hato y a medida que pasaban las horas y más personas se acercaban para expresar sus condolencias a la familia, las muestras de cariño y admiración se hacían más evidentes.

En diferentes rincones de la amplia sala, grupos de funcionarios y amigos de Hasbún recordaban con nostalgia y a veces entre risas, más de alguna anécdota de momentos que vivieron a su lado.

En general, se lo describía y se lo recordaba como un hombre comprometido, trabajador, conciliador y de amplio criterio, que trabajó hasta el último día de su vida pese a que recientemente había recibido quimioterapias para tratar el cáncer que recientemente se le había diagnosticado.

A Hato le sobreviven su esposa Irene Escapini de Hasbún, sus hijos Gabriel y Patricia, así como su hermano Antonio Hasbún y su madre, doña Margarita Barake de Hasbún.

Perdida irreparable

El Vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, uno de los primeros en llegar a la funeraria, comentó que “se nos va un gran salvadoreño, parte del equipo de Gobierno, un gran concertador. Ahora acompañamos a la familia, nos deja un gran legado, fue algo repentino”.

“ Hato siempre fue una persona de diálogo, siempre tendió puentes, pudo trabajar en la diversidad, trabajó de principio a fin, no fue sorpresivo que fuera secretario de Gobernabilidad y lo hizo con mucho éxito, siempre fue una figura clave en los temas de diálogo y negociación. Hay que decirlo, que toda la filosofía del Plan el Plan El Salvador Seguro que se ha puesto en marcha, la construcción de manera concertada y la puesta en marcha del Consejo Nacional de Convivencia Ciudadana que es un referente a nivel Centroamericano y los avances que tenemos son fruto de Hato Hasbún”, dijo.

A nivel personal Ortiz recordó que “como todos saben Hato, era una apasionado del deporte, era un 200% amante del Barcelona, todos los querían, tenía muchos amigos, pero siempre hablamos de fútbol, él militó en el Sonsonate y yo en el Acajutla de Primera División, era un gran amigo y un gran compañero”.

Vanda Pignato, secretaria de Inclusión Social aseguró que “es una gran pérdida para el país y para el Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, siempre luchó por la construcción democrática de El Salvador, un buen padre, un buen esposo, su mamá una mujer muy valiente que ya pasa de los 100 años, sus hijos, su amor por el país, por su gente”.

“Hato era un hombre muy dulce, muy amigable, muy pendiente, muy buen compañero. Creo que él comenzó un camino al diálogo, pero las otras áreas del gobierno deben continuar y algo muy importante es que comenzó esa forma de dialogar porque se llevaba muy bien con todos, derecha o izquierda. Así debe ser el país no porque mostremos una opción diferente debemos estar en desacuerdo. Hato se llevaba bien con presidentes y ex presidentes”, agregó la ex Primera Dama.

Por su parte, Nidia Díaz, diputada y dirigente del FMLN, enfatizó que “Hato acompañó todo el proceso de construcción de la paz durante estos 25 años y ocho años particularmente a los Gobiernos del FMLN, su primer gestión estuvo con Mauricio Funes y ahora con Salvador, la característica última estos tres años fue ser facilitador, articulador de acuerdos, alianzas, es artífice de los consejos nacionales de seguridad pública, educación, sustentabilidad ambiental y del café. Tenía esa capacidad de interlocutar, ese don de dialogar con los diferentes sectores de poder y de todo tipo social, es una pérdida irreparable”.

“Como lo dije anteriormente, nadie es insustituible pero hay personalidades que juegan un papel en un momento histórico de articulación, de consensos y ese era Hato Hasbún. Yo compartí con él, en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, en el grupo gestor para conmemoración de los Acuerdo de Paz donde estaban los ex presidente, Cristiani, Samayoa, embajadores y él estaba a la cabeza del esfuerzo por establecer una segunda generación de acuerdos”, indicó Díaz.

Lorena Peña, vice presidente de la Asamblea Legislativa, afirmó que “ Hato fue fundador del FMLN, un hombre dedicado a las causas de los más pobres, una persona comprometida realmente en la opción preferencial por los pobres que lo llevó toda su vida a trabajar por hacer un país más justo, más inclusivo. Contribuyó, ya en nuestros Gobiernos, a establecer una política del diálogo, configurar políticas adecuadas en temas de educación, salud y seguridad”.

“Yo fui responsable de la célula de Hato en 1979, el seudónimo del él era “Dino” y el mío era “Nadia” y fue muy agradable trabajar con él, que ya aportaba intelectualmente, era de la plana del periódico de las FPL. Posteriormente, lo vi, terminada la guerra, en proyectos de desarrollo comunitario, trabajando con Mauricio Funes, solo tengo muy buenos recuerdos”, manifestó.

También llegó a ofrecer sus condolencias, el ex presidente del COENA, Jorge Velado. “Hay que reconocer que Hato Hasbún, en estos dos Gobiernos era la persona con quien más fácil era hablar, a parte, que algunos lo conocimos de muchos años cuando llegó a dar clases al Externado San José, siempre tenía el buen tino de hablar con cada uno de nosotros”, recordó.

El exlíder derechista resaltó que “desde su trinchera le servía al país, aunque tuviéramos muchas diferencias en el tema político, tenía mucha calidad humana, el Gobierno y el FMLN ha perdido ha alguien que trataba de facilitar las cosas”.

El sacerdote José María Tojeria, ex rector de la UCA, expresó que personas como Hato hacen falta para el entendimiento político y para el buen funcionamiento de las instituciones, aunque recalcó que todos estamos llamados al diálogo.

Otros figuras de la vida política, representantes de organismos internacionales y académica del país que llegaron fueron: María Isabel Rodríguez, ex Ministra de Salud, Fabio Castillo, excoordinador del FMLN, Óscar Cabrera, presidente del BCR, Ileana Rogel CONAMYPE, Christian Salazar del PNUD, y Andrés Rovira, de GANA, entre otros.