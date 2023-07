Fórmula de Nuestro Tiempo asegura que apoyan un proceso para dar esperanza a la población

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

En la primera entrevista desde que fueron propuestos por la sociedad civil y ahora como la fórmula del partido Nuestro Tiempo, Luis Parada, candidato a la presidencia, y Celia Medrano, candidata a la vicepresidencia, señalaron que están buscando apoyar un proceso para dar esperanza a la población.

“Al principio no estaba definido quién iba a ser candidato a presidente o a vicepresidente, los dos estábamos dispuestos, pues no lo íbamos a hacer por cargos. Nosotros empezamos como se debe: escuchando a la gente que tienen poco o ningún apoyo para salir adelante”, sostuvo

A criterio de Medrano, es una vergüenza que un país el cual antes era granero y productor de granos básicos, ahora la población compré a $1.35 la libra de frijoles, cada vez se depende de importaciones más caras, la economía del país es dirigida así como una persona pobre maneja una tarjeta de crédito, endeudándose sin tener la capacidad real de pagar.

Incluso, los mismos bancos le han advertido al gobierno que es un peligro seguir sacrificando las reservas. El Salvador va por un camino muy fuerte de endeudamiento y sin liquidez, gastando el dinero principalmente en comunicaciones, invirtiendo millones de dólares para promover falacias dentro de un aparataje millonario destinado a la campaña oficial.

Según la candidata a vicepresidenta, hay una parte de la gente que está enojada por algunas decisiones políticas y no quieren ir a votar, por lo cual, las puertas siguen abiertas para fortalecer y generar alianzas, porque no se puede permitir una sola voz y narrativa, sino El Salvador perdería su diversidad.

“Este país ha sido saturado con mensajes de odio, no solo es ver los problemas con la bilis, sino ver que los problemas se pueden solucionar con la mente; no responderemos ataques de personas o cuentas que sabemos que les pagan por eso”, aseguró Medrano.

Mientras tanto, Parada dijo que si no se ataca el problema del por qué los jóvenes se meten a las pandillas, tarde o temprano va a explotar, así como el hecho de encarcelar inocentes con delincuentes, pues la sostenibilidad no está asegurada.

“Estamos construyendo toda la estructura que se necesita para una campaña y escuchando a las personas, muchos estudios y presentaciones profesionales que nos hagan sobre seguridad, economía y el verdadero estado de la realidad, es necesario conocer cómo las personas hacen hasta para conseguir los alimentos, debido a la difícil situación”, explicó el candidato a presidente.

Parada dijo que llama la atención el nombramiento de Alejandro Zelaya como representante país del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en un momento crucial, ya que la economía de El Salvador está en un grave riesgo. Causa preocupación por qué ya no estará él a cargo del Ministerio de Hacienda los últimos meses del gobierno.