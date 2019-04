FONAT y CONASEVI lanzan campaña de prevención vial para Semana Santa

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

La sol infracción de invadir la “zona peatonal”, por automovilistas, y que genera una multa de $34.14, fue la contravención más común verificada por autoridades de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil y representantes del Fondo para la Atención de las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), en el lanzamiento de la campaña de prevención y sensibilización: “Toma la Decisión Correcta en la Vía”.

En el marco del próximo feriado de la Semana Mayor, el FONAT Y CONASEVI, focaliza campaña de prevención vial en el daño económico, físico y moral a las familias afectadas por accidentes viales que puede termina en lesiones leves, graves que generan un grado de discapacidad o el fallecimiento.

Loyda Alfaro, directora del FONAT, comentó que el lanzamiento oficial de la campaña va encaminado a todos y todas las usuarias de las vías públicas, ante la situación de incremento de lesionados en siniestros viales.

“Estamos justo para comenzar las vacaciones de verano y es importante entonces comenzar hacer conciencia. Les pedimos a todos los conductores, sin importar que medio utilizan para trasladarse, pensar en la familia, porque siempre detrás de una persona existe una madre, un padre, hijos, que lo van a extrañar o van a sufrir”, explicó.

Sobre la permanencia de la campaña, Alfaro, señaló que estarán en las intersecciones principales y plazas, llevando un mensaje de prevención a la familia salvadoreña y en las principales vías que llevan a balnearios o zonas de esparcimiento y recreación.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se debe usar siempre el cinturón de seguridad, no sobrecargar el vehículo, los niños y niñas en el asiento de atrás, revisar las condiciones del vehículo, no exceder los límites de velocidad, no textear por teléfono cuando conduces y si tomas bebidas embriagantes, no manejes”, advirtió.

En cuanto a las estadísticas el subcomisionado Saúl Tobar, jefe del departamento de Educación Vial de la División de Tránsito (PNC), informó que en las últimas 24 horas (ayer), la cifra de accidentes de tránsito fue de 63, en los cuales 44 personas resultaron lesionadas y tres personas fallecidas.

“En las estadísticas de lo que va del año 2019, tenemos un acumulado de 5 mil 581 accidentes de tránsito. Eso nos refleja un promedio diario de 57 accidentes, que comparado a la misma fecha del año pasado que fue de 54, este ha aumentado. Y de estos, más de cinco mil accidentes viales, el resultado es de dos mil 936 personas lesionadas, aquí tenemos un problema porque las personas lesionadas se han incrementado en un 8 %, en relación al año pasado, ahora tenemos 217 personas más que en el 2018”, señaló.

Asimismo, señaló la importancia de actualizar el reglamento y la ley de tránsito, que tiene más de 40 años, no se ajusta a la actualidad con respecto a la imposición y cantidad de las multas a las que se hacen acreedores los automovilistas particulares y del transporte colectivo.

“Como división de Tránsito Terrestre, presentamos el 7 de enero de este año, a la comisión de Obras Públicas (Asamblea Legislativa), un pliego de peticiones para reformar y actualizar la ley y reglamento de tránsito, pero hasta la fecha no tenemos una respuesta si ya trabajan en el documento o tienen ya un borrador, pero creemos que este tema se va a tocar, porque el clamor general de la población, medios de comunicación y otras instituciones por garantizar la seguridad de las personas, es alto”, concluyó.