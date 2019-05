FNS: Profundizar la Reforma de salud es principal reto del nuevo gobierno

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“Nosotros como Foro Nacional de Salud (FNS) vamos a pedir una reunión con la nueva ministra Ana Orellana Bendek, para explicarle lo que es el Foro, los espacios de participación que tenemos y ver la continuidad”, dijo Margarita Posada, coordinadora del FNS.

El Foro Nacional de Salud, es una organización comunitaria que fortalece liderazgos que representan los intereses de la población, a fin de garantizar y ejercer el derecho a la salud de la población.

Sobre el nombramiento de la nueva funcionaria, Margarita Posada, afirmó conocerla y que compartieron la lucha social durante el gobierno del expresidente Francisco Flores, en la Alianza contra la Privatización de la Salud y su liderazgo en la fundación del SIMETRISS, sindicato de médicos del Seguro Social.

“Ella es muy abierta y accesible, pero bueno su posición dependerá de lo que el presidente (Nayib Bukele), dirá, no depende de ella, no basta con tener una posición, como persona, sino que tenemos que ver las políticas que implementarán, de eso depende. No nos sirve de nada decir yo apoyo a esta persona, si las políticas que va implementar riñen con el espíritu y la naturaleza de la Reforma Integral de Salud”, opinó.

Sobre la Reforma Integral de Salud, Posada, señaló que hubo avances importantes, como el cambio emprendido en el año 2009, con el primer gobierno del FMLN que trajo una variación “sustancial”, en el rumbo de la Salud Pública de El Salvador, que pronto se pudieron corroborar en las cifras de los indicadores de salud.

“La reducción de la razón de muerte materna de 49.7 (2009) al 28.6 por cada cien mil niños vivos en el 2018, es una avance innegable, en las estrategias que se implementaron como la eliminación de las barreras al acceso a los servicios de salud, la erradicación de la mal llamada -cuota voluntaria- y el mejoramiento en extensión y cobertura del Primer Nivel de Salud, a través de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar y Especializados (ECOS), que pasaron de 366 a 819, que se expresa en los indicadores de salud”, sostuvo.

Asimismo, señaló que estas cifras en salud reproductiva de la mujer, están vinculadas a los veintidós Hogares de Espera Materna, el aumento del porcentaje del Parto Institucional que llega al 98 %, y la apertura a la participación social comunitaria, que ha fortalecido el Primer Nivel de Salud.

“El Foro Nacional de Salud participa en cuarenta de las setenta y cinco microredes que tiene el Ministerio de Salud (MINSAL), además de nuestro trabajo en diecinueve Comités por el Derecho a la Salud de los treinta hospitales, y a nivel nacional abrimos trescientos buzones, en donde el liderazgo del Foro tiene las llaves de los buzones de los establecimientos y cada quince días se abren los buzones con presencia del personal de salud, se retiran las opiniones de usuarios, se levanta un acta en conjunto para efectos de transparencia y esa es la agenda del Comité por el Derecho a la Salud, que lo conforma la oficina por el derecho a la salud y el liderazgo del FNS”, explicó.

Posada, recalcó que el liderazgo comunitario de cada territorio, dentro del FNS, se encuentra comprometido en que las instituciones funcionen bien y garanticen el derecho a la salud. Pretende dar una visión más amplia a temas relacionados con la intersectorialidad, como el uso de la pólvora, la Enfermedad Renal Crónica (ERC), que consideró problemáticas que no pueden ser abordadas unilateralmente por el MINSAL, sino que intervienen otras medidas como políticas económicas y ambientales.

“El hecho de haber conformado la Comisión Intersectorial para la Salud, ha dado resultado, como el manejo de la pólvora que en el año 2009 reportaba seiscientos niños quemados, en un mes (diciembre a enero), pero con campañas de erradicación de la pólvora hemos llegado a 2018 con aproximadamente a cien niños, aunque no debería de haber ninguno, pero esta intersectorialidad nos ha permitido ser efectivos y es de justicia señalar que hemos conocido a personal médico comprometido con la Reforma de Salud”, manifestó.

En cuanto a los estancamientos y vacíos, Margarita Posada, consideró que aún faltan la unificación del Sistema Nacional de Salud y el avance en el desarrollo de las RISS, con todos los prestadores de salud.

“En el segundo quinquenio no se continuó fortaleciendo los espacios de participación social, por el contrario al crear comités de salud paralelos al FNS no fortaleció, como se debía, al eje cinco cuando la participación social significante, crítica, constructiva y autónoma es necesaria frente a la Salud Pública. Y una baja, en el trabajo del programa de humanización de los servicios de salud”, indicó.

El Foro Nacional de Salud, reiteró a las nuevas autoridades a asumir tomar medidas vinculantes entre el escalafón y el personal que maltrata a la población usuaria, al personal de salud dentro del MINSAL y el fortalecimiento de las Oficinas por el Derecho a la Salud, como mecanismo directo de atención y capacidad resolutiva.