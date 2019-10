FMLN reitera que defenderá junto al pueblo las conquistas alcanzadas

@DiarioCoLatino

La prioridad en la agenda parlamentaria del FMLN en la actual coyuntura, es seguir acompañando al pueblo y defender junto a él los logros alcanzados en la última década; así como garantizar un presupuesto de la Nación que responda a las necesidades sociales, y aprobar a corto plazo un nuevo sistema de pensiones que dignifique a la clase trabajadora.

Así lo señala la diputada y jefa del Grupo Parlamentario del FMLN, Nidia Díaz quien enfatizó que en esta nueva coyuntura política “desarrollaremos una amplia alianza con el movimiento popular y social, y llevaremos estos temas a los territorios para que juntos logremos el avance del país, siempre con un sentido de transformación económica y social”.

La legisladora reiteró el compromiso del FMLN de seguir profundizando los avances alcanzados en los últimos dos gobiernos, por lo que el trabajo junto a la población será fundamental para garantizar nuevas conquistas. “Estamos por la gente y a la par de la gente, solos no lo lograremos (…) el FMLN es el partido que ha traído cambios a este país y seguirá en esta dirección”, precisó.

Díaz detalló, que en estos momentos la prioridad en la agenda parlamentaria, se centra en lograr cumplir con el mandato constitucional de elegir al nuevo funcionario que estará al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Recordó que la anterior funcionaria finalizó su período el pasado 21 de septiembre, por lo que espera que en la sesión plenaria de esta semana se logre llegar a un acuerdo.

Lamentó que el partido ARENA siga oponiéndose a lograr un acuerdo; primero, porque existen diferencias entre sus representantes. “No se ponen de acuerdo”, consideró, al tiempo que señaló que a diez días de acefalía de la institución, el país vive una serie de atropellos a los derechos humanos en diferentes ámbitos en los cuales urge el posicionamiento de la institución rectora de la defensa de los derechos de la población. “Ya van diez días (…) y el procurador tiene potestad de acompañar al pueblo”, dijo.

Además reiteró que en este tema, los partidos no pueden poner condicionantes para su elección, sino cumplir la Constitución y garantizar la defensa de derechos a la población.

Presupuesto 2020

Este lunes 30 de septiembre, la Asamblea Legislativa recibió la propuesta de Presupuesto General de la Nación 2020, el cual asciende a 6,426.1 millones de dólares, iniciativa que tiene que ser aprobada por los legisladores en diciembre próximo. El FMLN esta en la disponibilidad de apoyar, siempre y cuando responda a las necesidades de la población.

La diputada Díaz no ve problema en aprobarlo en tiempo, incluso afirmó que los tres meses que establece la Constitución para su estudio son suficientes para el análisis correspondiente, pero remarcó que el mismo debe garantizar la inversión social que dejaron administraciones pasadas, así como fortalecer la reforma de salud que se inició en la última década.

“Nos hemos pronunciado por un presupuesto que no retroceda la inversión social que ya se inició, a fin de garantizar los derechos sociales (…) y que se garanticen los programas de desarrollo, institucionalizados por los gobiernos del FMLN”, enfatizó.

Además, puntualizó que verificarán que este presupuesto garantice el pago de los escalafones en salud y educación y se mantengan los subsidios de agua, luz, transporte público y gas; prestaciones para el sector de veterano, entre otros.

“El presupuesto sabemos que viene con un déficit como de $800 millones”, indicó y aclaró, que por sentencia de la Sala de lo Constitucional, el Ejecutivo eliminó desde 2010 la llamada partida secreta y se le denominó “partida de gastos reservados”, este año no se presenta.

Además explicó que a pesar de que el Gobierno “se jacta de que viene una disminución, pero le incrementan a los gastos del presidente”, ya que se recorta cerca del 50 % del denominado gasto de la OIM, “pero viene incremento en más de $12 millones para los gastos de administración de Casa Presidencial”, indicó. Respecto al presupuesto de la Asamblea, la diputada remarcó el compromiso del FMLN de no votar por un incremento al mismo, quedando el mismo presupuesto de este año; es decir, de $58.3 millones. Lamentó que ARENA se negó a aprobar un dictamen con los acuerdos que reafirmaran esta postura, y afirmó que los gastos mayores los generan los partidos GANA y PCN, que a pesar de tener menos diputados usan más recursos del presupuesto.

Pensiones, $91 millones y veteranos

La legisladora de izquierda, además, manifestó que el FMLN impulsa una reforma integral al sistema de pensiones, que responda a la clase trabajadora y que dé respuesta al obsoleto sistema privado de pensiones, vigente desde 1998. “Queremos garantizar una vejez digna al pueblo”, afirmó.

Además continuarán trabajando por lograr un acuerdo parlamentario para derogar el decreto legislativo que, por ahora, esta afectando la funcionabilidad del Instituto de Veteranos, proyecto que el Gobierno actual ha echado para atrás y que afecta a cientos de veteranos, tanto de la Fuerza Armada como del FMLN.

La diputada expresó que el Ejecutivo debe respetar la separación de poderes y cuestionó los señalamientos y acusaciones sin fundamento por parte del mandatario actual, acusando a la Asamblea de no aprobar un crédito de $91 millones para la segunda fase del Plan Control Territorial. Díaz aseveró que han encontrado elementos que no precisan con exactitud el uso de los recursos, por ello no se aprueba; por tanto se hacen los estudios correspondientes antes de tomar una decisión. Reiteró que no solo es de “apretar un botón”; sino se tiene que hacer un estudio responsable, y en el momento en que el Gobierno aclare algunas dudas se aprobará.

“El FMLN seguirá defendiendo los logros que hemos alcanzado, no se puede retroceder”, concluyó.