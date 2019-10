ASGOJU pide al presidente una actitud “seria y coherente” frente a problemas de país

Oscar López

@Oscar_DCL

La Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) exigió al presidente de la República Nayib Bukele, tomar una actitud “seria y coherente” frente a los problemas estructurales del país, entre ellos: pobreza, violencia, corrupción y deterioro medioambiental.

Para la ASGOJU, a cuatro meses de asumir su mandato Bukele no ha tomado medidas serias para solucionar los problemas antes mencionados y otros que afectan a los salvadoreños, como la migración irregular.

“ASGOJU exige al presidente Nayib Bukele asumir una actitud seria y coherente con los problemas estructurales del país, abandonar su estilo demagógico y autoritario y utilizar el significativo respaldo popular para hacer los cambios que el país necesita y que la población espera”, declaró Leonel Herrera, miembro de la Alianza.

En lo relacionado a la seguridad ciudadana, Herrera reconoció la disminución en muertes violentas; sin embargo, argumentó que la reducción de los homicidios no se debe a una estrategia integral que combine eficazmente la persecución del delito y la prevención de violencia, de esa manera se atacan las causas estructurales del problema, relacionadas con la exclusión, marginación e impunidad.

“La disminución de homicidios se sostiene fragilmente con la presencia territorial de policías y soldados, con campañas mediáticas que amenazan a los pandilleros con la cárcel o el cementerio y la advertencia de declarar emergencia penitenciaria si las pandillas no paran de matar, con eso se sostiene la reducción de los asesinatos”, aseveró Herrera.

La ASGOJU también criticó el “estilo autoritario de gobierno”, esto en referencia a que Bukele no ha propiciado el diálogo con los distintos sectores sociales. “Nayib Bukele tiene estilo activo y dinámico de gobernar, pero violenta debidos procesos, actúa de forma arbitraria y exhibe cada vez más rasgos autoritarios; es intolerante a la crítica y en vez de dialogar y concertar, utiliza la presión pública para someter a otras instancias estatales”, declaró.

De igual forma, la Alianza que aglutina a diversas organizaciones sociales consideró, que en los cuatro meses de gobierno el mandatario salvadoreño se ha caracterizado por una “engañosa” narrativa anticorrupción, y una “sospechosa” propuesta de comisión internacional de investigación de casos de corrupción.

“La comisión no sería una comisión independiente, aprobada por la Asamblea Legislativa como dice la Constitución, y con facultades para judicializar casos de corrupción; sino una comisión adscrita al Ejecutivo que no podrá actuar en todo el ámbito del Estado y podría responder a los intereses políticos del presidente y no ser un esfuerzo genuino de combate a la corrupción”, argumentó Herrera.

En lo referente al Presupuesto General de la Nación para el 2020, la ASGOJU comentó que es necesario analizar detenidamente los montos establecidos para cada una de las carteras de Estado, así como también analizar si se cumple con la promesa de eliminar la partida secreta. “Esperamos que el presupuesto presentado responda a las necesidades del país. Hay que espulgar bien el presupuesto para ver si es cierto que ha sido eliminada la partida secreta. La trampa de Bukele es que lo pasó al presupuesto de la OIE y declaró secreto de Estado el presupuesto de la OIE, hay que ver si no han hecho una jugada de disfrazarlo o esconderlo (la partida secreta) de otra manera. Hasta ahora la sigue utilizando, lo que hizo fue pasarlo al presupuesto del OIE, bajo la sombrilla del presupuesto de la OIE escondieron la partida secreta para seguirla utilizando sin rendir cuentas”, concluyó.