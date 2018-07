FMLN reitera apoyo al proceso de paz en Malí

Yanuario Gómez

Diputados del FMLN reiteraron su apoyo al proceso de paz que impulsa El Salvador en Malí por medio de la solicitud de prórroga de la misión humanitaria que miembros de la Fuerza Armada desarrollan en el país africano, con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La pieza de correspondencia que contenía la petición ingresó a la sesión plenaria del miércoles pasado y se sometió a votación tres veces sin lograr el apoyo requerido por parte del partido ARENA.

Nidia Díaz, coordinadora de fracción del FMLN, expuso que la negativa del partido de derecha supone repercusiones importantes debido a que la ONU solo permite a pocos países, cuyos ejércitos son altamente capacitados, distinción que goza la Fuerza Armada Salvadoreña, la participación en estas misiones de paz.

“Para que un país clasifique a otro para una misión debe someterse a un proceso establecido por Naciones Unidas, luego solicitan a esa nación que participe, en el tiempo que la ONU lo hizo, condicionó a nuestro gobierno a un proceso de retardo, ya que el 30 de junio venció el plazo para la prórroga. Al recibir la petición por parte de nuestro Ejecutivo nosotros la ingresamos y fue ahí donde se dio la negativa del partido ARENA”, explicó la parlamentaria.

Para el FMLN, la conducta del partido ARENA pone en una situación delicada al país frente al mundo entero, ya que ARENA al mezclar los problemas internos con las responsabilidades internacionales impidió que las unidades nacionales que prestan sus servicios en Malí tengan protección diplomática.

Carlos Ruiz, diputado del FMLN y miembro de la Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa, expuso que el capricho del partido tricolor deja al contingente del ejército salvadoreño en total abandono. Además, indicó que esta acción demuestra doble moral, ya que los miembros de ese instituto político se rasgan las vestiduras exponiendo ante la opinión pública su apoyo incondicional a la Fuerza Armada.

“Dicen que apoyan a la Fuerza Armada, pero en los hechos y por conveniencias son capaces de abandonar a las unidades que están en el terreno”, manifestó el legislador.

Ruiz manifestó que la solicitud de prórroga no es una decisión del Gobierno, sino de la ONU, que es el organismo que define si El Salvador continúa cumpliendo con el convenio o da fin al mismo.

El parlamentario mencionó que la razón por la que el partido ARENA no dio sus votos para la prórroga fue porque, según ellos, el Gobierno no cumplió con las fechas establecidas, lo cual no es cierto, ya que el retraso fue de la ONU.