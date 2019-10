FMLN “preocupado” por aspectos del presupuesto 2020

Oscar López

@Oscar_DCL

Óscar Ortiz, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) externó la posición del partido de izquierda sobre temas de coyuntura nacional; entre ellos, la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) y la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2020.

En cuanto a la aprobación del presupuesto, Ortiz dijo que al FMLN “le preocupan algunas cosas”; entre ellas, la confirmación por parte de funcionarios del gobierno de que para el próximo año no se contempla un incremento salarial a personal dedicado

a labores de seguridad pública.

“Es incoherente, porque se anunció pero no se incorpora al presupuesto, y lo que no se incorpora al presupuesto, no puede comenzar a operar a partir de enero”, dijo el máximo dirigente del partido de izquierda.

De igual forma, aseguró que el incremento al monto de las pensiones para los veteranos de guerra, anunciado por el presidente de la República, tampoco esta incluido en la propuesta de presupuesto para el 2020, por lo que dicho aumento no puede entregarse a los veteranos a partir de enero próximo.

Funcionarios del gobierno también confirmaron que no hay incremento presupuestario para la Universidad de El Salvador (UES), lo que implica que la única universidad pública del país deberá funcionar con un presupuesto igual al asignado para el 2019.

De igual forma, el dirigente político aseguró que la propuesta de presupuesto incluye gastos por más de cien millones de dólares, “que no están debidamente explicados y que pueden ir a cualquier bolsa, si no tenemos el cuidado de establecer claramente cuál es la partida específica y el impacto que tendrá en el 2020”.

“Como FMLN y como fracción tenemos clarísimo que más allá de lo que se anunció y que no esta en el presupuesto, nuestra fracción y nuestro partido va a trabajar junto a otras fracciones para garantizar que los incrementos se hagan realidad, especialmente a los operadores de seguridad: Policía, Fuerza Armada y sistema penitenciario”, agregó

Ortiz.

En ese sentido, el secretario general del FMLN informó que tuvo un acercamiento con Gustavo López, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) del partido ARENA con quien abordó aspectos relacionados al Presupuesto General de la Nación.

“Nuestra posición como FMLN y como fracción es aprobarlo en tiempo, como la ley manda; pero para aprobarlo tenemos que estudiar cada una de las partidas, cada una de las prioridades y tenemos que tratar de garantizar que se cumpla con aquellas grandes demandas nacionales y con aquellas demandas sectoriales y que se hagan realidad aquellos compromisos como los que hemos mencionado”, afirmó Ortiz.

Extensión del TPS

En cuanto a la extensión del TPS para salvadoreños que residen en Estados Unidos, el dirigente político afirmó que son más de 190,000 salvadoreños los amparados al régimen de protección migratorio. “Es un año, da tiempo para seguir trabajando como país, junto a organizaciones en el sentido de lograr un consenso en el congreso (estadounidense) que permita un estatus definitivo para nuestras familias que se encuentran en los Estados Unidos”, dijo.

Asimismo, Ortiz agregó que es importante ejecutar políticas para disminuir la migración irregular, “tiene que ser no de manera forzada, sino que tenemos que trabajar políticas, escenarios y entornos adecuados”.

Carlos Castaneda secretario de Relaciones Internacionales del FMLN explicó que una resolución judicial dejó sin efecto las deportaciones, lo cual es un antecedente importante para la extensión del TPS.

“Desde el 2000, se peleó con cientos de organizaciones en Estados Unidos cuando se tomó el compromiso de batallar por la extensión del TPS y que no solo las familias salvadoreñas puedan lograr los beneficios en su estabilidad migratoria”, aseveró Castaneda.

Lo anterior fue reafirmado por Ortiz, quien agregó que el TPS es un tema “continuado”, ya que se trabaja constantemente para lograr que el gobierno estadounidense conceda una extensión a dicho estatus migratorio, con lo que se benefician de manera directa miles de salvadoreños.

“Solo en el último gobierno nuestro logramos tres prórrogas de 18 meses cada una, eso no hubiese sido posible sin la buena comunicación con el gobierno y el pueblo de Estados Unidos, y especialmente con las organizaciones que hicieron una lucha de actividad constante, creciente de buen lobby en las distintas instancias estadounidenses”, ejemplificó político.

Para el FMLN, el acuerdo firmado entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, para reducir la migración irregular y que El Salvador reciba a migrantes en su trayecto hacía Estados Unidos, “tiene que ver con otro enfoque, con otra temática y otros compromisos que hemos pedido que se esclarezca de manera detallada, no solo en la Asamblea sino de cara al país”.

Protocolo de entendimiento

Ortiz fue categórico al asegurar que el FMLN no participará en un acuerdo para modificar el protocolo de entendimiento en la Asamblea Legislativa, con el que se definiría un cambio para el próximo presidente del órgano Legislativo.

“Como FMLN y como fracción legislativa, nosotros no participamos ni en el acuerdo ni en la construcción de ese protocolo; reafirmamos que no vamos a participar en nada que tenga que ver con modificación o cambios de ese protocolo, eso fue acordado por un conjunto de partidos de derecha dentro de la Asamblea Legislativa”, concluyó Ortiz.