FMLN pide que alcalde de Santa Tecla explique disturbios ocurridos en ese municipio

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Diputados del FMLN lamentaron los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Santa Tecla cuando miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) dispararon a vendedores informales de esa ciudad, mientras que los supuestos vendedores lanzaron piedras, por lo que solicitaron que el edil Roberto d’Aubuisson sea llamado a la Comisión de Seguridad para explicar el comportamiento de sus empleados.

Los parlamentarios, además, calificaron de indignantes las declaraciones del edil tecleño, quien dijo solo preocuparse por los agentes del CAM lesionados y no por los vendedores a quienes calificó de “revoltosos”. El alcalde dijo que “la vida de los revoltosos no le importaba”.

“Estamos pidiendo que el alcalde Roberto d’Aubuisson asista a la Comisión de Seguridad para dar las explicaciones de los hechos sucedidos el día de ayer (jueves) en los que se usaron armas de fuego para contener una marcha de tecleños que estaban exigiendo sus derechos”, dijo Javier Valdez, diputado del FMLN.

El parlamentario expuso que, según el Código Municipal, el CAM está para proteger el patrimonio de la ciudad y no para usar la fuerza o desempeñar tareas de seguridad pública como lo hizo al contener a los comerciantes.

Valdez cuestionó las declaraciones del edil tecleño, quien expuso ante medios de comunicación que no se arrepiente de los hechos y que continuará con los mismos. “No podemos continuar así, y el tipo de gobierno que pretende hacer ARENA, nosotros no vamos permitir que se violente la dignidad de las personas, atentando contra la vida de los tecleños”, afirmó.

Más tarde, en el desarrollo de la sesión plenaria, Carlos Ruiz, diputado del FMLN, pidió en nombre de su partido que se conformara una comisión legislativa para investigar estos hechos de violencia y dirimir responsabilidades, iniciativa que no contó con los votos de los partidos de derecha.

Para Ruiz, la negativa de los partidos de la Alianza por un Nuevo País hacia la creación de la comisión es debido a que no quieren que se dé a conocer la verdadera naturaleza de las fuerzas del partido ARENA. “Llevan a cabo estas acciones con una prepotencia y desprecio a la vida, como si no les importara, porque no se trata de su gente, ellos no quieren que esto salga a la luz para que no afecte su campaña electoral”, consideró Ruiz.

El parlamentario indicó que los actos de violencia dirigidos hacia los vendedores informales responden a la naturaleza brutal y represiva de ARENA.