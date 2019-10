FMLN considera necesario trabajar en la construcción de la unidad del partido

Oscar López

@Oscar_DCL

Dirigentes y militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se reunieron en los alrededores del Monumento a los Héroes y Heroínas de El Salvador para conmemorar el 39 aniversario de fundación del ahora partido de izquierda, y para honrar la memoria de los combatientes que murieron en el conflicto armado.

Para los dirigentes del partido de izquierda de El Salvador es importante trabajar desde todos los niveles de dirección por la unidad del partido, con lo que se pretende que ataques externos que pretenden desacreditarlo no tengan efecto.

“La ruta es seguir la transformación del país, junto con la construcción de nuestro partido, tenemos retos y desafíos grandes, hay que ampliar la correlación en el seno del pueblo, hay que ampliar las alianzas, hay que trabajar en la construcción de la unidad del partido, de la unidad con el movimiento social para poder avanzar en la revolución, en la transformación y en el socialismo”, externó Nidia Díaz, jefa de la fracción legislativa del FMLN.

De igual forma, Díaz agregó que actualmente tanto la dirigencia como la militancia del FMLN “estamos en la continuidad de la transformación de nuestro partido, y también de la sociedad. Ahora el nuevo reto es

cómo construir mucho más nuestra unidad ideológica, en ese proceso

estamos todos somos necesarios en esa construcción, todos contribuimos al proceso de transformación”.

Díaz enfatizó en que el FMLN surgió hace 39 años de las luchas de todos los salvadoreños que impulsaron una revolución en la sociedad debido a los abusos cometidos por los gobiernos en turno. La jefa de la fracción legislativa aseguró que el partido de izquierda es una fuerza política que trajo cambios positivos a la sociedad salvadoreña.

“Unos cambios que no fueron totalmente estructurales, por lo que hay que seguir transformando la sociedad, derrotamos una dictadura histórica de sesenta años a través de los Acuerdos de Paz, pero eso no hubiese sido posible si en los campos de batalla nuestros héroes y heroínas no hubiesen luchado”, dijo Díaz.

Jasael Torres secretario Nacional de Juventud del FMLN afirmó, que la juventud del partido de izquierda “esta comprometida a dar continuidad a un proyecto que costó la vida de tantos salvadoreños que irrumpieron en la historia de El Salvador en momentos en donde la vida no valía nada, hoy conmemoramos 39 años de un proyecto político, de un instrumento del pueblo salvadoreño que representa el resumen de las luchas populares en el país”.

El FMLN fue creado el 10 de octubre de 1980 como un organismo de coordinación de las cinco organizaciones político-guerrilleras que participaron en la guerra civil entre 1980 y 1992 contra el gobierno militar de la época, las cuales se constituyeron en partido político legal a partir de la firma de los Acuerdos de Paz.