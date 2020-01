Fiscalía solicita antejuicio contra Norman Quijano por negociaciones con pandillas 

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

Representantes de la Unidad Especializada de Delitos contra la Impunidad y la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), presentaron en la Asamblea Legislativa el lunes un requerimiento de antejuicio para promover la acción penal contra el expresidente de la Asamblea Legislativa y diputado del partido ARENA, Norman Quijano.

La petición de antejuicio al parlamentario es por su supuesta vinculación y negociaciones con grupos delictivos, las que salieron a relucir el pasado mes de diciembre, durante la lectura del fallo del juicio del caso conocido como “Operación Cuscatlán”.

“Los delitos por los que se está pidiendo esta solicitud de antejuicio es por el delito de fraude electoral y agrupaciones ilícitas”, indicó Álvaro Rodríguez, jefe de la Unidad Especializada de Delitos contra la Impunidad y la Corrupción.

Bajo la figura del antejuicio, el pleno de la Asamblea Legislativa decidirá si es procedente una acción penal contra Quijano, debido a que en su calidad de diputado, goza de fuero parlamentario, es decir, no puede ser enjuiciado de la forma común en la que es procesado cualquier ciudadano.

“Ahora está en decisión de la Asamblea Legislativa, que analice de forma técnica y objetiva, nosotros como respetuosos del Estado de derecho estamos al pendiente de la decisión que corresponde”, agregó el fiscal Rodríguez y dijo que puede considerarse un “obstáculo procesal penal” si la decisión del parlamento es contraria a la intención del Ministerio Público.

Prueba testimonial, material audiovisual e intervenciones telefónicas de investigaciones periféricas, son los indicios con los que dijo contar la representación de la FGR para determinar la existencia de delitos y la participación de Norman Quijano en estos.

El portavoz de la FGR detalló que en caso de que la moción de antejuicio no prospere, sería necesario esperar a que se cumpla el plazo del cual es beneficiario de fuero legislativo el diputado para iniciar acciones en su contra.

Supuestas reuniones

El pasado 12 de diciembre, el juez del Juzgado Especializado de Sentencia “A” emitió un fallo condenatorio a penas entre los 4 y 74 años de cárcel contra 373 miembros y colaboradores de la MS-13, de un total de 425 procesados.

Ese día, el juez Godofredo Salazar ordenó transmitir los videos de las supuestas negociaciones entre líderes políticos y representantes de la MS-13.

Los videos mostraban al diputado arenero, Norman Quijano; al actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; y al entonces ministro de gobernación, Arístides Valencia, presuntamente dialogando y negociando beneficios con pandilleros.

Asimismo, se hacía mención en las transcripciones de las intervenciones telefónicas a Benito Lara, David Munguía Payés, Ernesto Angulo, entre otros políticos.

El material audiovisual data de los años 2014 y 2015, en los contextos electorales presidenciales y municipales y legislativos. El juez recriminó a la fiscalía en ese entonces por haber tenido conocimiento de la existencia de negociaciones ilícitas y no promover acción penal contra los políticos.

Tras el anuncio que hiciera el fiscal general, Raúl Melara acerca de la petición de antejuicio a la Asamblea Legislativa, el mediodía de este lunes, Norman Quijano publicó en su cuenta de Twitter: “Reitero: Que no he sido parte de ninguna organización delincuencial. Que no he entregado dinero a delincuentes, mucho menos pactado beneficios. Que soy inocente de los señalamientos que se me hacen”.