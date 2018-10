Fiscalía presentó pruebas ilegales en caso del expresidente

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Nuevo golpe para la Fiscalía. Los magistrados de la Cámara Segunda de Sentencia ratificaron la sentencia absolutoria a favor de los herederos del expresidente Francisco Flores, al establecer que la Fiscalía presentó “una prueba ilegal”, durante el proceso civil que enfrentaban por los 15 millones de dólares donados a los damnificados del terremoto de 2001 y que fueron desviados al partido ARENA.

La Cámara Segunda de lo Penal reiteró que las pruebas presentadas por la Fiscalía en el proceso penal contra el exmandatario no son legales, ya que son “simples fotocopias”, que no tienen valor alguno al no ser acreditadas por autoridades competentes, por lo que no se acreditaba el hecho que se le imputaba a Flores.

En abril de 2018, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador absolvió de responsabilidad civil a la familia del expresidente Francisco Flores por los $15 millones por considerar que existía carencia de prueba, porque no se presentaron documentos originales de la Embajada de China Taiwán, pero faltó la formalidad que se exige para que haga fe en el país, que debe ser certificada por un cónsul, en ese sentido la prueba presentada por la Fiscalía en abril fue declarada ilegal, dijo Ulises Marinero, jefe de la unidad de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez.

Francisco Flores fue acusado de peculado y enriquecimiento ilícito, pero tras su muerte, esta acción penal se desvaneció, sin embargo, permaneció la acción civil que era por 15 millones de dólares. $10 millones donados por China Taiwán y cinco millones más por incremento patrimonial de la familia Flores.

Marinero explicó que la Fiscalía incumplió los requisitos de exposición de agravio, por lo que la Cámara no admitió la apelación presentada por el Ministerio Público. “La Cámara lo que está diciendo es que le da la razón al Tribunal Quinto de Sentencia, porque en su momento la Fiscalía presentó pruebas de manera ilegal, al no haber sido avalado, en este caso por el consulado de China Taiwán”, reafirmó.

Sin embargo, Marinero advierte que a la Fiscalía le queda el recurso de casación, que deberá ser presentado a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, para poder revertir el proceso y no dejar en la impunidad uno de los actos de corrupción en los que se vincula al partido ARENA, ya que según investigación de FGR, este dinero fue transferido al partido de derecha a través de cuentas bancarias creadas en Costa Rica.

Por otro lado, la familia del expresidente Flores aún enfrenta un proceso de extinción de dominio, por incremento patrimonial, gran parte de sus bienes actualmente son administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes.