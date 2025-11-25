Fiscalía presenta requerimiento contra soldado que mató a una mujer en el Centro Histórico

Redacción Nacionales

Este lunes 24 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento fiscal contra el soldado que asesinó a Yéssica Solís en el Centro Histórico de San Salvador la tarde del 6 de noviembre.

El soldado, identificado como Derman Fernando Jorge Benítez, es acusado de homicidio culposo, ya que la versión oficial, es que se le habría disparado su arma “accidentalmente”, lo que provocó la muerte instantánea de Yessica Solis, originaria de Nueva Concepción, Chalatenango.

El ministerio público fiscal presentó el requerimiento en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador este lunes; sin embargo, aún no hay fecha para la audiencia inicial.

La víctima fue sepultada dos días después de su asesinato en el cementerio municipal El Embarcaje, Nueva Concepción, Chalatenango. El asesinato de Solís no fue registrado como “homicidio”. “El hecho ocurrido en San Salvador Centro fue un accidente, no califica como homicidio intencional”, destacó la PNC la noche de este 6 de noviembre.

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) informó que daría una compensación económica por $200 mil a la familia de la víctima. La FAES informó que estaban a disposición de la Policía Nacional Civil para esclarecer el hecho.

El asesinato de Solís quedó en la opinión pública como un hecho lamentable; ocurrió en un lugar no solo público, sino fuertemente publicitado por el Gobierno. Mientras tanto, el presidente de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas, Nayib Bukele, no se refirió al hecho; tampoco lo ha hecho durante estos días.

