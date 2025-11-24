Diputado Francisco Lira insiste en una gran alianza política y social para las próximas elecciones

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El diputado opositor, Francisco Lira, insistió este lunes en que hay que “participar y competir” en las elecciones generales de 2027, incluso, a sabiendas de que el Gobierno tiene todo controlado y a su favor. Sin embargo, Lira cree que debe participarse en una “gran alianza con los sectores político y la sociedad civil”.

Lira dijo en Encuentro con Julio Villagrán que “estamos claros que vamos a participar y vamos a competir como ARENA, eso no significa que confiamos en el proceso”.

El diputado de la oposición aclaró que “no podemos dejar los espacios, ni podemos permitir que la denuncia de señalamientos de las arbitrariedades, los abusos de poder de este gobierno lleguen hasta poder cambiar la decisión del pueblo salvadoreño en las urnas”.

Según Lira, los dados están inclinados para un lado, pero hay que competir, insistió. «La labor de nosotros como partido es dar la lucha por el pueblo salvadoreño en compañía de la sociedad civil organizada”, añadió.

El diputado de ARENA no dudó de que las reglas del juego puedan ser cambiadas en un par de meses, pero, igual, dijo que hay que apostarle a ganar diputados. «Todas las irregularidades de este gobierno han pasado por la Asamblea Legislativa», dijo Lira, en referencia al endeudamiento y otros temas que afectan a la población.

La oposición tiene la responsabilidad, según el legislador, de hacerle ver a la población de las irregularidades e ilegalidades de este gobierno, y que se le quite el miedo, tras citar una frase de un religioso.

“No tengamos miedo de ser pocos, tengamos miedo de ser tibios. Cristo salvó el mundo solamente con 12 apóstoles, no con multitudes, el mensaje es claro», dijo el diputado. «No seamos tibios, sigamos señalando las arbitrariedades de este gobierno”, y agregó.

Lira también se refirió al endeudamiento público y cuestionó que el alto endeudamiento del país no se ve en inversiones en las comunidades. La deuda de El Salvador alcanzó el 93 % del Producto Interno Bruto, lo que significa que, por cada cien dólares, $93 van para pagar deuda externa.

El diputado lamentó que la deuda no sirva para procurar medicina en los hospitales o para sostener los ECOS familiares y unidades de salud comunitarias, pero sí para invertir en bitcoins. Por cierto, dijo, nadie sabe de dónde sacó el Gobierno los cien millones de dólares para la compra de los 1090 bitcoins.

