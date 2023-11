Finaliza la fase regular en la Liga Femenina

Rebeca Henríquez

La fase regular del torneo Apertura 2023 en la Liga Femenina llegó a su fin, y el equipo con más garra de dicha ronda fue el cuadro de Jocoro, con 28 puntos en total, nueve victorias y un empate que lo convierten en el favorito, al llegar a los cuartos de final de forma invicta y quién también en la última fecha sentenció los tres puntos por goleada.

El equipo que se reforzó de buena forma en la pretemporada para disputar el Apertura, no ha dejado dudas de que es el favorito a levantar el trofeo y en la última fecha, previo los cuartos, revalidó su título como líder absoluto de las fases regular, con una paliza de 10 a 2 que le propinó al equipo de Luis Ángel Firpo.

Una de las jugadoras más destacadas del equipo fogonero, Dámaris Quelez, fue la estrella del partido contra el cuadro pampero, con ocho goles anotados a las rivales, más uno de Vanessa Reyes y otro de María Molina, un resultado con el que se dirigen a la siguiente fase de forma invicta.

Resumen

En el resumen de la jornada, Municipal Limeño cayó en su localidad 1 a 4 ante la goleada que le propinó el cuadro draconiano.

Otro equipo que tampoco tuvo un buen cierre fue el cuadro tigrillo, al caer 3 a 0 ante Isidro Metapán. Y a este resultado se unió el Fuerte San Francisco, que no pudo encontrar el gol del descuento, y cayó 2 a 3 ante las emplumadas Águila.

Una serie que dio mucho de qué hablar fue el partido entre Platense y Santa Tecla, el cual no se disputó por decisión de las jugadoras al no tener solvencia en cuanto a su salario, ante tal situación el equipo del cual solo acudieron 11 jugadoras, decidió no disputar el partido como acción de protesta.

A ese resultado se unirá el partido que aún está pendiente de la jornada 8, el Firpo vs Fuerte San Francisco, que se canceló debido a la Tormenta Tropical que afectaba en ese momento en el país, este encuentro será clave para definir al rival de Alianza Women en los cuartos de final.

Ante los resultados obtenidos las llaves para la siguiente fase serían: Jocoro vs Isidro Metapán, Platense vs Dragón, y Águila vs FAS.