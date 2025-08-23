Fin de semana con lluvias por la influencia de una onda tropical

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicó que durante el fin de semana se prevén lluvias y tormentas, con mayor énfasis el domingo, por la influencia de una onda tropical y otros sistemas en la región.

En la mañana de este sábado el cielo continuará poco nublado en la mayor parte del territorio y sin lluvias, hacia finales de la mañana, se prevé un incremento de nubosidad sobre la cordillera Apaneca-Ilamatepec y la zona norte-occidental, donde no se descartan algunas lluvias puntuales.

“Por la tarde el cielo estará mayormente nublado en la cordillera Apaneca–Ilamatepec y del Bálsamo, con probabilidad de lluvias puntuales, así como en el norte de Santa Ana, Chalatenango, Morazán y La Unión. En el resto del territorio, el cielo estará parcialmente nublado”, enfatizó el MARN.

Durante la noche el cielo se mantendrá nublado, con lluvias y tormentas en el norte de la zona central y paracentral, que se desplazarán hacia el suroeste, alcanzando sectores de la costa de La Libertad, Sonsonate y el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Además, se prevén lluvias y tormentas sobre el golfo de Fonseca, moviéndose hacia la costa oriental y paracentral, durante las tormentas, no se descartan ráfagas superiores a 30 kilómetros por hora (km/h), el ambiente muy cálido en el día y fresco por la noche y madrugada.

