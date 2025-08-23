Observatorio Internacional de Abogacía emite alerta por criminalización contra Ivania Cruz y Rudy Joya 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Observatorio Internacional de Abogacía emitió una alerta por la criminalización y hostigamiento contra los abogados de Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Ivania Cruz y Rudy Joya, y exigió la anulación del arresto de los profesionales y defensores de los derechos humanos, y condenó las acciones de las autoridades salvadoreñas

Ambos han trabajado activamente en la documentación de abusos y la asistencia legal a personas detenidas bajo el Régimen de Excepción vigente desde marzo de 2022 en El Salvador, señala el Observatorio Internacional.

El 25 de julio de 2025 la Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de arresto contra Cruz y Joya. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que estos procesos penales responden a un patrón de represalia directa por su labor en defensa de los derechos humanos.

El 25 de febrero de 2025 las autoridades allanaron violenta e irregularmente la vivienda de Ivania Cruz, quien se encontraba en España participando en acciones de incidencia internacional.

Durante el allanamiento, agentes fiscales y policiales ingresaron forzando la puerta principal, sin mostrar orden judicial hasta la llegada de un abogado, a pesar de que en la vivienda solo se encontraba la madre de Cruz, una persona adulta mayor con problemas de salud. Los agentes sustrajeron una caja fuerte que contenía documentos privados pertenecientes al hermano de la abogada.

En el caso de Rudy Joya, también se han reportado acciones de vigilancia y amenazas vinculadas al proceso judicial abierto, lo que ha generado un clima de intimidación y riesgo para su integridad personal y su libertad.

“Estos hechos ocurren en un contexto de creciente hostilidad estatal contra organizaciones y profesionales de la abogacía, que defienden los derechos humanos en El Salvador. El Observatorio mantiene su firme condena del persistente acoso a la abogacía salvadoreña comprometida con la defensa de los derechos humanos”, indicó el Observatorio Internacional de Abogacía.

Asimismo, exigió a las autoridades salvadoreñas la inmediata anulación de las órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, y el cese de toda persecución penal en su contra.

La criminalización de Ivania Cruz y Rudy Joya se suma a otros casos previamente denunciados por el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), como la detención de Ruth López, Alejandro Henríquez y Enrique Anaya, y representa un nuevo hito en la ofensiva del Estado salvadoreño contra quienes defienden los derechos fundamentales, especialmente, en contextos de alta vulnerabilidad como el régimen de excepción.

El Observatorio Internacional insta a las autoridades salvadoreñas a que pongan fin a toda forma de acoso, intimidación o violencia contra los abogados y defensores de los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la función de los abogados.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...