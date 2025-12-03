FIA LAB EII una opción de superación para los universitarios

Compartir

Iván Escobar

Colaborador

El Laboratorio de Fabricación Digital (FIA LAB EII) es un proyecto novedoso que está vigente desde 2018 en la Universidad de El Salvador (UES), y permite a los estudiantes de todas las carreras universitarias aplicar a él, para desarrollar creativamente proyectos de índole industrial, que contribuyan al desarrollo de país.

Por ello, la semana pasada se llevó a cabo una ExpoFeria, en la UES, en la cual más de 15 estudiantes presentaron el proyecto, además de prototipos de investigación y desarrollo de proyectos relacionados con las áreas de mecánica, industrial, odontología, arquitectura, así como escaneo e impresión 3-D.

El catedrático Raúl Guardado, ingeniero industrial y coordinador del Laboratorio de Fabricación Digital FIA LAB EII, precisó que el proyecto, que es abierto a toda la comunidad de la UES, está vigente desde 2018, y a la fecha, han sido más de 400 estudiantes capacitados provenientes de las distintas facultades de la UES, así como otros 200 más que recibieron formación en talleres en fabricación y diseño, “y en proyectos tanto de personal docente como académico han hecho más de mil”.

“Está actividad se denomina Expo-feria, el objetivo es dar a conocer el Laboratorio, los servicios de ofrecemos, que son relacionados al diseño y la impresión en 3-D. Tenemos en tiempo real una impresora 3-D para que los estudiantes y público pueda ver los proyectos, un par de modelos como prototipos”, explicó el docente.

En la jornada expositiva la comunidad educativa, así como público en general recibían la información del Laboratorio, cómo se estaban ejecutando los proyectos, que son de carácter académico, pero que el docente universitario, recalcó que pueden ser llevados a cabo en áreas profesionales, donde el estudiante además de contar con el conocimiento de su carrera, tiene estos elementos más para impulsar su creatividad a la hora de abordar o desarrollar un trabajo, ya sea en la industria, la medicina, la ingeniería o la mecánica, entre otras áreas.

“Desde 2018 funcionamos y damos servicios a todas las facultades de la UES. Lo único que solicitamos es que el proyecto sea de índole académico o de emprendimiento, no de hobbie ni personal”, señaló Guardado.

“Este (tipo de trabajo) tiene muchas aplicaciones, ya sea en el área odontológica, medicina, arquitectura, ingeniería, diseño de productos, prueba de mercadeo. Casi cualquier carrera puede hacer uso de la tecnología”, añadió.

“En esta ocasión son como 15 personas que están presentando 12 modelos de representación etnográfica, de escaneo 3-D, andamos el busto de la minerva escaneado y luego impreso; etc.”. dijo. El LAB es parte de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UES.

El estudiante de cuarto año de Ingeniería Industrial, Luis Guillermo Orellana, de 21 años, y originario de San Salvador fue uno de los exponentes, y junto a sus compañeros compartió información a los presentes del prototipo e impresión digital del monumento de la Minerva, emblema de la universidad y que está a la entrada del centro de educación superior.

“Estamos presentando los proyectos que realizamos a través del Laboratorio de Fabricación Digital de la Escuela de Ingenieria Industrial. Yo me involucré este año, en mayo. Estamos presentando el prototipo de una minerva, a través de la impresión en 3-D, en material filamento PLA. A través de la impresión 3-D se pueden realizar piezas que en el mercado puedan ser costosas o que por la geometría de la pieza sea costosa fabricación… esto nos permite realizar una pieza más sencilla de realizar”, comentó. El trabajo desarrollado para lograr la impresión en 3-D es luego de un escaneo de la minerva, y la utilización de los programas correspondientes para perfeccionar y dejar el artículo los más fiel que el original, sin importar su tamaño o peso, se adecua a la función deseable, acotó.

“Esta es una experiencia interesante, porque a través de esto nosotros podemos crear cosas que quizá nosotros podríamos creer que no se puede hacer, pero a través de la creatividad de cada quien poder llevarlo a la realidad, y lograrlo con los diferentes programas y herramientas existentes”, concluyó el estudiante, que al igual que sus compañeros, se mostró muy interesado en estas propuestas que dan al universitario herramientas para alcanzar sus metas profesionales y aportar al país en un futuro.

La Expo-Feria se desarrolló en la entrada principal de la UES, ahí también expusieron obras visuales estudiantes de la Escuela de Arte de la UES; y emprendimientos invitados, siendo este un espacio de enseñanza y para compartir.

