En El Salvador hay una clase media empobrecida, afirma Walter Fagoaga

“Cuando se empieza a formar un bloque de control político económico y acumular riqueza, se abandona a la mayor parte de la población”.

El catedrático y sociólogo, Walter Fagoaga, manifestó que en El Salvador hay una clase media empobrecida, pese a tener un empleo, subempleo o un sub negocio, pero posiblemente sobreviva con tarjetas de crédito y préstamos.

“En El Salvador, la clase media es pequeña y empobrecida, hay una clase onerosa que es sumamente acumulativa, se trata de una realidad incómoda pero cierta, por eso, la mayor parte de la población se mantiene en los estratos bajos. El 1% de los más ricos tiene la tasa de acumulación del 18% del ingreso nacional del PIB, mientras que cerca del 60% puede tener únicamente el 10%”, explicó, con lo que demuestra además la desigualdad imperante.

Por ejemplo, en Costa Rica hay una clase media ampliada no tan empobrecida, porque hace 60 u 80 años, hicieron reformas estructurales. El Salvador todavía no lo ha hecho, y esa situación no se cambia de la noche a la mañana.

Aquí en el país como parte de los esfuerzos de combatir la pobreza, en el año 2003 o 2004, el desaparecido Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), hoy llamado Ministerio de Desarrollo Local, y FLACSO, hizo un estudio que se llama el Mapa de Pobreza en El Salvador. Ese instrumento permitió ver en ese momento la situación de pobreza que tenía El Salvador, era una categorización de los municipios en pobreza extrema severa.

El sociólogo detalló que por primera vez existió un registro de la pobreza cuantificado, municipios cuya situación de pobreza era tan grave que tenían ingresos de menos de un dólar diario, es cuando el ex presidente de la República, Tony Saca, introduce el famoso paquete social, porque la pobreza empezaba a pesar.

Con la llegada del FMLN al gobierno, con Mauricio Funes, se implementaron cerca de 40 programas sociales, con miras a reducir la pobreza y la desigualdad. Todos esos programas como la alimentación escolar ha sido desmotado por el atual gobierno.

“ARENA con sus grupos, había creado un gran índice de riqueza, retomando la fractura de los años 80 con la reforma agraria, y la transición a la neo oligarquía financiera que promueve ARENA comercial, se crea este bloque económico, y eso es la base económica de la desigualdad de los 90 hasta casi estos años”, sostuvo el académico en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Sin embargo, la población empieza a cuestionar a esa fracción de ARENA, y es donde aparece el FMLN que era pertinente en cuanto a su lucha histórica, de los procesos de acumulación de 1800 y se convirtió en el ápice de ellos.

Los gobiernos de turno hacen este estudio y se demuestra que en el país la pobreza era grave, Morazán, Chalatenango, Cabañas, y casi en todo El Salvador había una situación de pobreza extremadamente severa.

Se comienza a hacer después en el famoso Plan Quinquenal de la siguiente gestión, la famosa red solidaria y todos estos programas que se empezaron a crear a partir de las construcciones territoriales, y el ataque a la pobreza monetaria.

“Ya con Funes se empieza a armar otro proceso, es entender la otra categoría que la pobreza no solamente es monetaria, es multidimensional, este concepto lo hizo la CEPAL, pero se empieza a medir porque la pobreza normalmente la puede reducir con ingresos, pero se debe reflejar en el acceso a viviendas dignas, acceso a salud, educación y empleo”, externó.

Según el catedrático, usualmente los políticos cuando hacen sus campañas electorales, van a las comunidades más marginadas y empobrecidas a repartir láminas y convencerlas que voten por él, pero no acuden donde los ricos, ya se publican videos en redes sociales que diputados de Nuevas Ideas están llegando ya a las zonas empobrecidas.

Dijo que en El Salvador actualmente se está creando otro modelo de acumulación, la economía real del Bitcoin, una “cripto oligarquía” de personas extranjeras que inclusive tienen una oficina llamada “Bitcoin”, ellos tienen una estructura que están creando.

“Están gentrificando espacios del centro de El Salvador, es el inserto de otra clase que está creando acumulación, que se va a encontrar en su momento determinado con la clase que ya acumula aquí. La historia ha demostrado que cuando hay un espacio para la acumulación y no cambias la distribución, creas más desigualdad”, agregó.

El Salvador está planteando un escenario para un nuevo proceso de acumulación, y la creación de una clase económica a partir de la criptomoneda llamada Bitcoin.

A criterio del sociólogo, para mejorar la distribución de la riqueza de El Salvador, es necesario reformas estructurales, leyes, pero hasta hoy no existen legislaciones en beneficio de empresarios quienes luchan como cualquier salvadoreño por salir adelante, pero exoneran de impuestos a extranjeros.

