Guatemala disfruta triunfo de once femenino de fútbol rumbo al mundial

Ciudad de Guatemala/Prensa Latina

Guatemala disfruta este martes el primer triunfo, 4-1 sobre Bermuda, del once femenino de fútbol, en la eliminatoria rumbo al mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En el capitalino estadio Manuel Felipe Carrera, las alumnas de la entranadora mexicana Karla Maya aprovecharon el apoyo de su afición y el olfato goleador de María Amanda Monterroso, quien marcó en par de ocasiones.

También anotaron Dina Polanco y su estrella Ana Lucía Martínez, nominada entre 14 al premio “Jugadora del Torneo” del Liga MX Femenil, por su desempeño durante el Apertura 2025.

Las de azul y blanco volverán a salir dentro de esta justa el 26 de febrero de 2026, igualmente de anfitrionas, ante Granada. El 5 de marzo de ese propio año visitarán Islas Caimán y el 18 de abril Costa Rica.

Las chapinas, recordaron analistas, reúnen experiencia y juventud, a partir de lo cual alzaron un meritorio bronce en los pasados Juegos Centroamericanos, efectuados en este país.

Nunca, agregaron, han podido clasificar a una cita universal, desde 1998 en que empezaron a intentar conseguir el boleto.

En esta fase de la eliminatoria de Concacaf, cada selección jugará partidos de ida y vuelta contra los demás elencos del grupo y, al final, solo los seis ganadores de segmento, avanzarán a la siguiente etapa.

Después, en noviembre de 2026, se unirán a los dos preclasificados: Estados Unidos y Canadá. Aquí comenzará con los Cuartos de Final, seguidos por un Play-In, las Semifinales, el partido por el Tercer Lugar y la Final.

Los cuatro primeros vencedores se llevarán su cupo a la Copa Mundial.

