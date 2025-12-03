Venezuela denuncia robo “definitivo” de su empresa petrolera CITGO en EEUU

CARACAS/Xinhua

Un “tribunal estadounidense decidió definitivamente robar CITGO”, la empresa petrolera venezolana asentada en Estados Unidos y filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), denunció este martes la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

La funcionaria leyó un comunicado en el que se expresa que la decisión judicial sobre CITGO constituye “un vulgar y bárbaro despojo de un activo venezolano en territorio estadounidense mediante un proceso fraudulento”.

“Venezuela rechaza enérgicamente la decisión adoptada en el procedimiento judicial de la ‘venta forzosa’ de CITGO”, subrayó la también ministra de Hidrocarburos.

“CITGO es un valioso activo de Petróleos de Venezuela, que pretende ser expoliado por el Gobierno de Estados Unidos bajo la instrumentalización de un procedimiento judicial, claramente contrario a derecho”, enfatizó.

La vicepresidenta vinculó además a este movimiento a los sectores de la oposición venezolana que “montaron una trama fraudulenta desde el año 2019” que involucró a CITGO y derivó en su despojo.

Tanto el Gobierno de Venezuela como PDVSA “fueron intencional e ilegalmente excluidos del proceso gracias al tráfico de influencia del Gobierno estadounidense sobre los tribunales de ese país”, afirmó.

La ministra añadió que Venezuela “no reconoce ni reconocerá la venta forzosa” y tomará todas “las medidas a su disposición para garantizar que los promotores y ejecutores del despojo de CITGO respondan ante la justicia”.

