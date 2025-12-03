Cuba rechaza injerencia y amenazas militares de EEUU contra Venezuela

Compartir

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó este martes la injerencia, las amenazas y los preparativos de agresión militar que Estados Unidos impulsa contra Venezuela con el objetivo de derrocar a su gobierno legítimo.

En un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario calificó como inaceptables tales acciones y recordó que la política de las cañoneras y la Doctrina Monroe pertenecen a una era neocolonial ya superada.

“América Latina y el Caribe es Zona de Paz”, enfatizó Díaz-Canel, en alusión a la proclama adoptada por los países de la región en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2014.

Desde el pasado 2 de septiembre el Gobierno de Estados Unidos ha efectuado una serie de ataques a pequeñas embarcaciones en aguas internacionales en áreas del Caribe y el Pacífico oriental bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, de lo que culpa a Venezuela.

Frente a las acusaciones estadounidenses, las autoridades venezolanas han articulado una respuesta unificada que rechaza el marco de confrontación bilateral y denuncia que se trata de una campaña de agresión multilateral.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó las acciones de Washington como una campaña de desprestigio contra su administración para «justificar cualquier cosa» contra la nación bolivariana.

Maduro denunció que el objetivo real de Estados Unidos es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

