La FIFA destaca actuación y logros del fútbol haitiano

Compartir

Puerto Príncipe/Prensa Latina

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) destacó este martes la actuación y los logros de los equipos de Haití en diversas competiciones fuera de fronteras.

Calificó de un hito histórico, la primera clasificación del equipo femenino absoluto para una fase final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

También aplaudió la participación de la selección sub-17 en la Copa Mundial de la FIFA 2025 de esa categoría, reflejando el dinamismo de esta disciplina en la nación antillana.

La FIFA -puntualiza el diario digital Haití Libre- resaltó la histórica clasificación del equipo masculino para el Mundial 2026, símbolo de admirable resiliencia colectiva.

Estos resultados mencionados por la FIFA, atestiguan el compromiso constante de jugadores, equipos, clubes, personal técnico, socios y voluntarios que trabajan para mantener el alto nivel, a pesar de las excepcionales limitaciones que experimenta Haití.

Debido a la crisis política y social en territorio haitiano, la selección mayor que clasificó al mundial, tuvo que jugar en territorio neutral, es decir sin su afición, sin su pueblo que lo pudiera alentar.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...