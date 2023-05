FESPAD: La unidad es fundamental en el papel del movimiento social

Gloria Silvia Orellana

DiarioCoLatino

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) se pronunció en el marco del Día Internacional de la Clase Trabajadora que conmemora en homenaje a la lucha por la jornada laboral de 8 horas en 1886, por trabajadores en Estados Unidos. Y cada 1 de mayo es la fecha para que trabajadoras y trabajadores marchen en reclamo de sus reivindicaciones en todo el mundo. “Pese a las luchas libradas por la clase trabajadora, es lamentable que en pleno siglo XXI todavía existan prácticas que vulneran los derechos de las personas trabajadoras, incluyendo discriminación, trabajo forzado, trabajo esclavo, acoso laboral, criminalización y la falta de condiciones dignas de trabajo”, afirmaron.

“En El Salvador, la situación no difiere del resto del mundo, aún existen despidos injustificados, condiciones deplorables para algunas personas trabajadoras, una brecha salarial entre hombres y mujeres, el no pago de salarios y prestaciones sociales, jornadas de trabajo extenuantes y que no corresponden a su salario, entre otras vulneraciones”, acota.

Ante esta situación, FESPAD valoró que frente a este tipo de abusos no se conoce de una “actuación firme desde el Estado”, a fin de garantizar los derechos fundamentales. Así también, tiene la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar no solo los derechos laborales, si no también los sindicales, como lo establecen las normas internacionales y nacionales de trabajo.

“Desde el 1o de junio de 2019 a marzo de 2023 , diferentes sindicatos han denunciado que los despidos de diferentes instancias estatales ascienden a 19 mil 25 personas, que han desencadenado en otras vulneraciones a sus derechos humanos y sus familias. En estas acciones, no ha habido alternativas para los y las trabajadoras, ni debido proceso, mucho menos justicia”, reseñó la institución proderechos humanos.

A lo anterior se suma la “criminalización de la protesta social”, agregó FESPAD, y el incremento en la represión contra los sindicatos y sus liderazgos, ya que una veintena de dirigentes y trabajadores sindicalizados se encuentran detenidos o siendo procesadas judicialmente, ante la exigencia de sus derechos laborales como el pago de salarios atrasados y otras prestaciones sociales e insumos adecuados para desempeñar sus labores. “Es importante destacar que muchas de esas capturas arbitrarias se han producido en el marco del régimen de excepción, y se les han atribuido delitos que no han cometido. Y al menos un líder sindical falleció bajo custodia del Estado”, aseguró la FESPAD.

Frente a esta situación y como institución relacionada a la defensa de los derechos humanos, FESPAD hizo un llamado al Estado salvadoreño a tomar medidas concretas para proteger y promover la libertad sindical, los derechos laborales y que detenga la criminalización de las personas trabajadoras que luchan por sus derechos. “Al Ministerio de Trabajo que tenga una actitud protagónica en la defensa de los derechos laborales de todas las personas trabajadoras, sin sesgos o preferencias partidarias. A la clase trabajador a mantener su papel como actor clave del movimiento social para que continúe reivindicando sus derechos, pero también pronunciándose sobre temas de realidad nacional”, señaló.