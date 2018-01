Familias piden que les concedan permiso para reconstruir sus casas

Familias afectadas por el deslave de tierra en la colonia Las Colinas reconocen que se han realizado obras de mitigación, por lo que piden que se les conceda reconstruir nuevamente sus viviendas en el lugar.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Entre flores y otros recuerdos dos fotografías reposan sobre el pasto que 17 años atrás era de una vivienda, donde la familia Córdova Palacios residía. Las fotografías corresponden a Marta Palacios de Córdova y William Alexander Córdova, madre y hermano de Edgar Córdova, que junto a su familia llegaron hasta la colonia Las Colinas para conmemorar 17 años de la tragedia que cobró la vida de más de 900 personas, cuando un alud de tierra las soterró.

“Ahora estamos recordando a nuestros seres queridos. En este 17 aniversario los recordamos con tristeza, nos hacen mucha falta, cuando venimos a este lugar con toda la familia se lo dedicamos a ellos, a nuestros seres queridos”, dijo Edgar, quien minutos antes había participado de la conmemoración que anualmente realizan las 137 familias que perdieron bienes materiales y al menos un ser querido en el lugar, aquel 13 de enero del 2001.

“Nosotros fuimos de los que recuperamos los cuerpos, mi mamá y mi hermano mayor murieron aquí, pero hay aún muchas personas que no saben dónde están sus familiares”, recuerda con tristeza Edgar. Ya que 200 cuerpos no pudieron ser identificados.

No obstante, tras el dolor y la tristeza que da recordar los hechos, las familias han solicitado volver a construir sus casas. Luego de que la Asamblea Legislativa les aprobó que los terrenos fueran devueltos a los familiares de las víctimas.

“Nosotros nunca vendimos el terreno, quisiéramos que quiten la veda de que no se puede construir, para que las instituciones pertinentes nos den la oportunidad de reconstruir nuestras viviendas. Además, Quisiéramos que nos den, no regalado, un crédito blando para que todos los vecinos podamos reconstruir la colonia. No nos quejamos de lo que hemos recibido y los trabajos de mitigación que se han hecho, han sido buenas”, reconoce, Edgar Córdova.

Como la familia Córdova, 136 familias más esperan poder reconstruir sus vidas en la colonia Las Colinas de Santa Tecla, luego de conocer que las obras de mitigación en la cordillera del Bálsamo se realizan con éxito.

Alejandro Flores, representante de las familias víctimas del terremoto en Las Colinas, explicó que son 35 familias las que han recibido actualmente sus escrituras de los terrenos. Por lo que hoy demandan les permitan construir sus hogares, dado que el riesgo ha cesado.

Calixto Mejía, diputado del FMLN, quien llegó a conmemorar junto a las diferentes familias tecleñas, recalcó que en momentos conmemorativos como estos siempre hay que expresar solidaridad a las familias que salieron afectadas por el terremoto. “Que Dios los tenga en descanso”, dijo.

Mejía recordó que el expresidente Saca se negó a apoyar económicamente a las familias afectadas. Pero gracias al esfuerzo del grupo parlamentario del FMLN se les aprobó que las familias se les devuelva el terreno de sus viviendas, en diciembre pasado.

Además, opinó que las familias damnificadas tendrían mejores oportunidades, como las que actualmente han tenido con el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, con los fondos de China (Taiwán) que fueron apropiados por el partido ARENA. “¿Cuánto se pudo haber hecho con los 10 millones de dólares que fueron a parar a las cuentas del partido ARENA?, y que fue reconocido por el expresidente del COENA Jorge Velado. Fondos que venían destinados para los damnificados del terremoto del 2001, donados por China Taiwán”, comentó el diputado Mejía.