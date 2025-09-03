Exnovio sospechoso del asesinato de enfermera

Compartir

Redacción Nacionales

#DiarioCoLatino

El homicidio de una enfermera identificada como Carolina Sorto, en Santiago de María, Usulután Norte, sorprendió a la población, ya que la víctima era una mujer de 29 años que recientemente se había graduado.

El cuerpo de la fallecida tenía una herida en la muñeca derecha y golpes en varias partes del cuerpo, según informó la PNC.

La autoridades también informaron que el principal sospechoso fue capturado e identificado como Víctor Ernesto Durán González, de 27 años de edad, quien había sido pareja de la víctima y que hace 5 días habían terminado la relación.

Los agentes de la Policía de Investigaciones trabajan en la escena del crimen, para esclarecer el hecho.

Autoridades confirman que la muerte de la joven Carolina Sorto reconocida enfermera en Santiago de María, Usulután Norte, se trató de un feminicidio.

La víctima fue encontrada en su casa de habitación, en la Colonia Fátima María, y deja una niña en orfandad.

Según datos, Sorto era licenciada en enfermería y el pasado sábado 30 de agosto se había graduado en área de cosmetologia, porque quería trabajar en el arte de uñas acrílicas, por lo que hizo publicaciones en Facebook y Tiktok mostrando algunos de los diseños que le ofrecía a sus clientes.

Al conocerse su muerte, en un inicio se dijo que ella había atentado contra su vida, pero en horas de la noche la policía confirmó que su exnovio era el principal sospechoso y todo indica que la atacó hasta causarle la muerte.

La muerte de Sorto se suma a dos feminicidios reportados el pasado mes de agosto, el primero fue el de Ana Iris Chinchilla Morales, quien habría sido asesinada por su compañero de vida utilizando un arma blanca.

Este crimen fue reportado el 3 de agosto en una vivienda ubicada en Apopa, San Salvador, ella era originaria de El Presidio, Sonsonate, y deja un niño de 4 años en orfandad.

Y el 2 de agosto, en Cantón Talpetate de Usulután, fue encontrado el cuerpo de Maria Arely Díaz, de 65 años de edad, quien presentaba lesiones con arma blanca.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...