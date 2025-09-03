“No es el mejor momento para la integración centroamericana”, Félix Ulloa

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, reconoció en un espacio de entrevista que la integración centroamericana no atraviesa por el mejor momento para unirse y ser una potencia que supere a otros países.

Ulloa recordó en este mes, se cumplen 204 años de la Independencia del Reino de España “y el primer esfuerzo fue construir la República Federal de Centroamérica”, un proyecto que duró hasta mediados del siglo XIX, “desafortunadamente no pudimos construir esa patria grande que soñaba Morazán, pero los anhelos, los esfuerzos continúan”, destacó Ulloa en Diálogo con Ernesto López.

El funcionario sostuvo que el “el último gran esfuerzo” que se hizo fue en 1991, cuando se firmó el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en Honduras, el cual es conocido como el protocolo de Tegucigalpa. Cuando se cumplieron los 30 años de dicho sistema y 200 años de independencia, Ulloa recordó que El Salvador presentó una propuesta de reforma integral del Tratado Constitutivo del SICA. “La idea nuestra era que teníamos que dar ese salto de calidad y pasar de la integración a la unión”.

“Estábamos en momentos importantes en los cuales se podía sentir en el ambiente esa necesidad de unirnos, porque ya habíamos tomado conciencia que, como pequeños países, cada uno separado, somos irrelevantes en la comunidad internacional, pero unidos en una sola voz, la región SICA constituye la cuarta economía de América Latina, solo nos supera Brasil, México y Argentina, después sigue la región SICA”, sostuvo Ulloa.

Ulloa destacó que en estos momentos existe una situación de negatividad. “Hay que decirlo con honestidad y con preocupación, que no es el mejor momento para la integración centroamericana. Desafortunadamente no hemos podido ponernos de acuerdo para nombrar al secretario general del SICA”, reveló.

El vicemandatario sostuvo que también en El Salvador existe otra falencia, pues se acaba de retirar del Parlamento Centroamericano “por la ineficiencia que ha presentado esta entidad; no obstante, en nuestro proyecto de reforma que hacíamos al tratado, replanteábamos no solo las funciones del PARLACEN para hacerlo realmente un ente legislativo como el Parlamento Europeo, que dicta normas comunitarias que son obligatorias en todo el espacio comunitario, sino que, además, le damos fortaleza a la Corte Centroamericana de Justicia, que está llamada a resolver los conflictos de carácter regional en el espacio comunitario”.

En ese sentido, Ulloa sostuvo que todos esos “altos y bajos nos llevan a recordar todos los esfuerzos que se han hecho durante más de un siglo y medio, desde que terminó la República Federal allá por 1839 y que no han podido fructificar por diversas razones”.

“No es un problema ni de solo un Estado, ni de solo un gobierno, esto es la condicionante histórica que tenemos, porque cuando ha habido condiciones de coincidencias políticas, ideológicas entre algunos gobiernos, ha habido intereses foráneos que se han encargado de dividirnos, separarnos”, puntualizó Ulloa.

