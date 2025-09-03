Rinden homenaje al poeta palestino Ghassan Kanafani 

Compartir

Iván Escobar

Colaborador

El poeta palestino Ghassan Kanafani fue recordado el pasado jueves 28 de agosto, en un homenaje que se dio en el marco del día de la insurgencia cultural, organizado por la Asociación Cultural Kuskatan El Salvador y la Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad (FIEL).

Con esta actividad El Salvador se ha sumado a más de 60 países a escala mundial en homenaje a mártires y luchadores, defensores de la palabra y de sus pueblos en todo el país y en todo el mundo.

La insurgencia cultural es una iniciativa que surge en el marco del aniversario en condena y recuerdo por el asesinato del poeta Federico García Lorca, acaecido el 19 de agosto de 1936, y el cual se conmemora por ello, durante el mes de agosto con una serie de actividades que FIEL organiza en conjunto con otras organizaciones literarias y culturales a escala mundial en homenaje a poetas, artistas locales y mundiales, partiendo de la figura mártir del poeta español García Lorca.

Para este año insurgencia cultural en coordinación con otras organizaciones culturales, entre ellas FIEL ha desarrollado una agenda durante todo el mes de agosto que han incluido recitales poéticos, festivales, encuentros y otra serie de actividades enmarcadas en la figura de García Lorca y otros artistas. Son más de 60 países de Europa, Medio Oriente, América Latina que este año participan, destacó el poeta argentino y representante de FIEL, Leonardo Herrmann.

El Salvador ha participado en esta serie de homenajes, que además continuarán en otras naciones de América Latina y otras partes del mundo durante el mes de septiembre, ante la gran cantidad de artistas, poetas y escritores que se han sumado y organizaciones culturales que siguen uniendo su voz en la resistencia por la cultura libre y soberana.

El homenaje dedicado al poeta Ghassan Kanafani se llevó a cabo en las instalaciones del Museo de Palestina, ubicado en la ciudad de San Salvador, y que reunió a poetas y escritores salvadoreños de diversas generaciones que rindieron homenaje, a través del verso y la palabra, al poeta mártir, así como a la figura de García Lorca, a Roque Dalton y otros mártires que a lo largo de los años han ofrendado sus vidas por sus pueblos, enfatizó Herrmann.

Isaac Salman, coordinador del Museo Palestino en El Salvador, agradeció la solidaridad de FIEL y de la Asociación Kuskatan, por solidarizarse con la lucha del pueblo palestino, que sigue sufriendo la agresión israelí, y de la cual el poeta Ghassan fue una de miles y miles de víctimas.

«Agradecemos su solidaridad y este es para ustedes un espacio para la cultura, para la expresión del arte…gracias por recordar a nuestros mártires», subrayó Salman, al tiempo que recibió un presente de parte de la asociación cultural.

De manos del escritor Javier Urrutia (Escritos Estrellados) se entregó al museo, una pintura de su autoría, como muestra de hermandad y solidaridad.

Además, se dio la lectura poética de los escritores: Eva Ortiz, Iván Escobar, Víctor Acevedo, Bartolomé de Paz, Carlos Bucio Borja, Jorge Haguilar, Efraín clandestino y Javier Urrutia. Además Herrmann, dio lectura a su poema: «El mártir de las naranjas», en homenaje a Kanafani.

La poeta Ada Membreño, en su calidad de presidenta de la Asociación Cultural Kuskatan, dijo que esta muestra de solidaridad con los pueblos ha caracterizado a nuestro país, y hoy que Palestina y sus mártires necesitan de apoyo, estamos aquí acompañando.

