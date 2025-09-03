“Ley de Agentes Extranjeros es de naturaleza autoritaria y confiscatoria”: A C

Redacción Nacionales

Acción Ciudadana informó que ha sido inscrita en el Registro de Agentes Extranjeros, el cual se creó con la Ley de Agentes Extranjeros promovida por el Gobierno para captar el 30% de las donaciones extranjeras que reciben las oenegés.

A través de un comunicado, Acción Ciudadana destacó que, con ello, podría afectar su operación. “Se nos cobrará el impuesto del 30% a las donaciones del extranjero que recibamos, lo que afectará nuestra operación”. Sin embargo, aclaró que con la inscripción, “de momento”, seguirán operando.

“Pese a que cumplimos la obligación legal de inscripción, mantenemos nuestra firme postura de que la Ley de Agentes Extranjeros es de naturaleza autoritaria y confiscatoria, pues busca restringir el espacio cívico violentando derechos fundamentales como el de libre asociación y organización, la libertad de expresión, y el patrimonio, entre otros”, sostuvo la organización no gubernamental.

Es de recordar que la narrativa oficial, para aprobar esta ley, fue catalogar a las organizaciones no gubernamentales como poco éticas o no transparentes con las donaciones que reciben.

Previo a que se aprobara esta ley, el Gobierno inició una campaña de desprestigio en contra de las ONG, sobre todo, con las organizaciones críticas del Gobierno, donde incluso, la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López fue detenida por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito.

“Acción Ciudadana siempre ha sido transparente con el origen de sus fondos y la naturaleza de su agenda de trabajo, pues han sido del conocimiento público, sin necesidad de la Ley de Agentes Extranjeros”, comentó Acción Ciudadana.

Según su sitio web, Acción Ciudadana “es una asociación que promueve la reforma política del Estado, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción e impunidad y la participación ciudadana”. Esta oenegé se destaca por publicar informes sobre financiamiento de los partidos políticos en El Salvador.

“Reiteramos que el único objetivo de nuestra organización es contribuir a que en El Salvador exista una verdadera democracia, y se haga real el Estado de derecho. Nos mantendremos firmes cumpliendo este compromiso, pese a las limitaciones que implica la ley”, puntualizó la institución.

Acción Ciudadana enfatizó que “en caso de ser necesario, informaremos a la opinión pública sobre cualquier aplicación de la ley que la haga más gravosa de lo que ya es”, en referencia a la Ley de Agentes Extranjeros.

